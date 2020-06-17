مخيم افتراضي في «twofour54»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت twofour54 عن عودة مخيمها الصيفي السنوي في حلّة جديدة تماماً عبر الإنترنت، تحت اسم «المخيم الصيفي الافتراضي 2020»، على مدار أسبوعين خلال يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة للمواهب الناشئة، من أجل التعرّف على صناعة الإعلام.

وسيتم تنظيم المخيم عبر منصة «زووم» لاتصالات الفيديو، بمشاركة نخبة من الخبراء الإعلاميين من مؤسسات وجهات بارزة، منها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إيمج نيشن أبوظبي، ذا ناشونال، كما يشارك الموظفون المستقلون والخبراء من مجتمع twofour54 الحيوي، خبراتهم وأفكارهم الملهمة مع المشاركين الصغار في المخيم، بمن فيهم مقدم البرامج التلفزيونية رافد الحارثي، وصانعة المحتوى آلاء الحارثي.

وتتناول جلسات المخيّم الصيفي الافتراضي عدداً من الموضوعات الرئيسية، تشمل القواعد الأخلاقية وحقوق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التدريب على المهارات العملية، مثل المونتاج والتصوير الفوتوغرافي، وتصوير الأفلام، ووضع اللمسات النهائية على مقاطع الفيديو، وسيستلم الطلاب «صندوق العجائب» قبل انطلاق المخيم، الذي بدأ فتح باب التسجيل.

ومن 12 إلى 16 يوليو، يخوض الطلاب «من 10 إلى 12عاماً» تحدياً تحت شعار «شكر وامتنان»، يتمثّل في تطوير فيلم قصير، يعبر عن شكرهم لأبطال خط الدفاع الأول في مواجهة «كوفيد-19»، بينما يشارك الطلاب «من 13 إلى 15 عاماً»، في المخيم الثاني «من 19 إلى 23 يوليو» تحت شعار «مؤثرو المستقبل»، حيث سيتم التركيز على إنشاء محتوى رقمي مؤثّر عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي: إن المخيّم فرصة استثنائية لأكثر من 160 ناشئاً موهوباً لاستكشاف صناعة الإعلام المتنامية، وفي نسخة هذا العام التي انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، ليظهر القدرة على التأقلم التغيرات.

وأوضحت ميثاء خليفة، رئيس قسم المختبر الإبداعي في twofour54 أبوظبي، أهمية توفير فرص تطوير وتعليم الكوادر الشابة لاكتشاف المسارات المهنية داخل القطاع الإعلامي، حيث يضع برنامج المخيّم براعم المستقبل ضمن تجربة تعليمية تفاعلية، من خلال الحوار المباشر مع نخبة من أبرز خبرات الصناعة.