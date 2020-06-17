رحبت النرويج بتصريحات خبراء صينيين أكدوا أن استيراد أسماك السلمون النرويجي لم يكن مصدر العدوى في الآونة الأخيرة لحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين.

وأعربت النرويج، التي تعتبر من أكبر الدول المنتجة لسمك السلمون، عن أملها في استئناف تصدير إنتاجها قريبا إلى الصين.

وقال وزير الثروة السمكية والأطعمة البحرية أود إيميل إنجيريجتسن «إن تصريحات خبراء مكافحة العدوى الصينيين تتماشى مع استنتاج الخبراء النرويجيين بأن انتقال العدوى عن طريق الطعام أو الماء أمر بعيد الاحتمال للغاية».

وأكد الوزير أن السلطات الصينية والنرويجية توصلت إلى أن أسماك السلمون التي كانت النرويج مصدرها ليست هي مصدر فيروس كورونا المستجد الذي تم اكتشافه على ألواح تقطيع الأسماك في سوق للمواد الغذائية في بكين.

وأوضح، في مؤتمر بالفيديو شارك فيه صحفيون، «يمكننا أن نبدد الغموض»، مشيرا إلى إمكانية استئناف الصادرات إلى الصين.

وسرت شائعات بأن عودة مرض كوفيد-19 للظهور في العاصمة الصينية بكين سببها سمك السلمون المستورد من النرويج.

وأضاف الوزير النرويجي «نجري حوارا بناء مع سلطات الأغذية الصينية. بالتعاون مع هيئة سلامة الأغذية النرويجية والصناعة، ونبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تصدير السلمون النرويجي كالمعتاد، ولكن هناك سبب للاعتقاد بأن هذا سيستغرق وقتا».