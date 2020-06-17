الشرطة الألمانية ترسل دورية لمواجهة عنكبوت

أرسلت الشرطة الألمانية دورية لإنقاذ امرأة أطلقت صرخة ذعر مدوية ليكشف رجال الأمن أن الأمر يتعلق بعنكبوت دخل المنزل.

وقالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إن المرأة عثرت مساء أمس الثلاثاء على عنكبوت في منزلها بمدينة «كيل». أصيبت المرأة بخوف شديد وأطلقت «صرخة خوف».

وبينما كان يسير بالقرب من منزلها، سمع رجل الصرخة المدوية، ما أثار قلقه وخوفه على حياة المرأة. فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وأبلغهم بالأمر.

وتمكن رجال الشرطة من حل لغز الصرخة سريعا. وقد أنقذ العنكبوت نفسه قبل وصول الشرطة بالخروج من المنزل إلى الهواء الطلق.