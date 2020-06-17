وافقت السلطات الصحية في الولايات المتحدة على أول علاج قائم على لعبة فيديو للأطفال الذين يعانون اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية «إف دي إيه»، أنها وافقت على بيع لعبة «إنديفور آر إكس» من تطوير شركة «أكيلي إنترأكتف» الناشئة بوصفة طبية للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و12 عاماً والذين يعانون هذه الاضطرابات.

ووفق الإدارة، فإن هذا العلاج الرقمي الأول الذي يعالج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إضافة إلى كونه أول علاج قائم على الألعاب يتم اعتماده لأي نوع من الأمراض.

وصممت هذه اللعبة لتحسين الوظائف الإدراكية، ولتكون جزءاً من برنامج قد يشمل أيضاً أنواعاً أخرى من العلاجات والأدوية والبرامج التعليمية.

وتسمح لعبة «إنديفور آر إكس» للأولاد بالتحكم في شخصيات شبيهة بالرسوم المتحركة خلال تنقلها على «هوفربورد» طائر.

وحصلت هذه اللعبة على الموافقة بعدما أُجريت اختبارات شارك فيها حوالي 600 وطفل يعانون اضطرابات في الانتباه.

ووفقاً للشركة، فإن الأبحاث أظهرت أنه بعد علاج لمدة أربعة أسابيع باستخدام اللعبة، لم يعد ثلث الأطفال يعانون نقص الانتباه الذي يقاس على الأقل بمقياس موضوعي واحد، وأن حوالي نصف الأهالي لاحظوا تغيراً ملحوظاً في اضطرابات أطفالهم.