طبيب كورونا الجزاء من جنس العمل

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)



لم يتوقع الدكتور مدحت مرسي، أستاذ علم التشريح في كلية طب القصر العيني، وصاحب الخبرة الكبيرة في التطبيب والتدريس، الذي استفاد منه المئات على مدار سنوات، أن يتحول من طبيب يداوي مرضى فيروس كورونا لأكثر من 18 ساعة يومياً، لمصاب بالفيروس، ليخضع للعلاج والرعاية من تلاميذه، ممن أصبحوا زملاءه في العمل.يقول مرسي، بعد خروجه من العزل، وتعافيه: إن الجزاء من جنس العمل، وربما جزاؤه الحقيقي في العمل الجاد، ومراعاة ضميره في توصيل المعلومة كاملة لآخرين يقدمون له - نفسه - الخدمة الطبية بإخلاص، وقت إصابته بـ «كورونا». ويضيف لـ «الاتحاد»، أن أول ما قــــــام بـه بعد تعافيه، كان تبرعه ببــــــلازمــــــــا الـــــــدم.