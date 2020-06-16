قناة «الإمارات».. صيف 2020 درامي وكوميدي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت قناة «الإمارات» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن إطلاق دورتها البرامجية الجديدة لصيف 2020، والتي تمتد حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من البرامج التفاعلية والمسلسلات المميزة التي تجمع بين الدراما والكوميديا، بما ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام»، بتركيزها على المحتوى الترفيهي والرقمي الذي يناسب أذواق الجمهور، ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

أعمال هادفة

تأتي الدورة البرامجية الجديدة بعد النجاح اللافت الذي حققته القناة عبر توسيع تغطيتها على المنصات الرقمية التابعة لها، ووصولها لمختلف فئات الجمهور والمتابعين، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج دورتها الدرامية والبرامجية خلال موسم رمضان الماضي، حيث استطاعت القناة ترسيخ مكانتها على مستوى المنطقة عامة، وفي الإمارات خاصة باعتبارها القناة الإماراتية المفضلة لدى الجمهور المحلي، في ظل تغطيتها الشاملة لكل ما يحدث في الدولة من فعاليات، أخبار، وبرامج تثقيفية هادفة، ترسخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

واختارت شاشة «الإمارات» لجمهورها 20 عملاً متنوعاً على مدى ثلاثة أشهر، منها 16 برنامجاً و4 مسلسلات محلية وخليجية وعالمية، إلى جانب المسرحيات العربية الكوميدية وليلة الأفلام الهندية.

مسلسل «دكة الفريج»

دكة الفريج

تعرض قناة «الإمارات» المسلسل المحلي «دكة الفريج» يومياً الساعة الثانية ظهراً، وتدور أحداث المسلسل في الحي الشعبي «فريج»، بمنازله وحاراته وشوارعه ودكاكينه، حيث يبدأ الصراع عندما يكتشف «راشد» أن زوجته «آمنة» عاقر، فيفكر في الاقتران بأخرى، ما يؤجج قلق آمنة التي تحبه، وتتوالى الأحداث في قالب مشوق.

«دكة الفريج» من تأليف سالم الحتاوي، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة أحمد الجسمي وأبرار سبت وجمعة علي وصوغة وأحمد الأنصاري وفخرية خميس.

ملصق مسلسل «أمنيات بعيدة»

أمنيات بعيد

يحظى جمهور قناة «الإمارات» بفرصة متابعة المسلسل الاجتماعي الخليجي الهادف «أمنيات بعيدة»، الذي يعرض يومياً في تمام العاشرة ليلاً، ويأخذ المشاهدين في رحلة لفك سر قصة التوأم، كما يتطرق لحساسية بعض العلاقات الاجتماعية في البيت الواحد والإنسانية على مستوى المجتمع الكبير.

المسلسل من تأليف منى الشمري، وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين وجمال الردهان وهنادي الكندري وغدير السبتي وعبدالله الطراروة وحمد العماني.

حارش وارش

وللكوميديا حصة على شاشة «الإمارات» من خلال المسلسل الخليجي «حارش وارش» الذي يعرض يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً، والذي يدور حول «حارش» وهو شخص ذكي وبسيط وشجاع، يحب أخت المختار وتدور بينه وبينها حكايات رومانسية، ويعمل بائعاً لقدور الطبخ، ثم يتقدم لوظيفة حكومية، أما شقيقه «وارش» فهو شخص غريب الأطوار يتباهى دائماً بماضي عائلته ويأخذ قرارات طائشة تتسبب لكليهما بمشاكل ومتاعب، وهو من تألف سفيان عبد الإله، وإخراج حسن البلام وخالد راضي الفضلي، وبطولة عبد الناصر درويش وحسن البلام وبلال عبدالله وصوغة وفاطمة جاسم.

برامج متنوعة

أما الدورة البرامجية لقناة «الإمارات»، فتتضمن مجموعة من البرامج المباشرة، وهي «مساكم خير» الذي يقدمه الإعلاميون رحاب عبدالله ومريم مبارك وحسين العامري وفهد الفارسي، حيث ستكون المجلة المسائية في موسمها الجديد أكثر عمقاً وتنوعاً مع المزج بين الترفيه والثقافة والفن، وغيرها الكثير بقالب مبتكر وجديد.

كما تعرض القناة حلقات جديدة لبرنامج «لحظة إدراك» الحواري الديني والاجتماعي من تقديم الإعلامي حسين الطنيجي، ويواصل برنامج «العالم في مواجهة كورونا» مع الإعلامي أحمد اليماحي رصد تطورات فيروس «كورونا» محلياً وعربياً وعالمياً، وآراء الأطباء والخبراء والمختصين وأساليب الوقاية العامة والخاصة، فيما يتواصل البث المباشر للإحاطة الإعلامية من حكومة الإمارات بخصوص فيروس «كورونا» المستجد وآخر تطوراته على مستوى دولة الإمارات، إلى جانب نشرة أخبار علوم الدار اليومية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

«قلبي اطمأن»

ويعود بث حلقات برنامج «قلبي اطمأن» الذي شهد متابعة استثنائية على قنوات التواصل الاجتماعي، خلال رمضان الماضي، وذلك بظهور شخصية «غيث» لمساعدة الناس، وحل مشاكلهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

كما يتابع الجمهور البرنامج الحواري المباشر «إمارات الأمل»، من تقديم الإعلاميين أسمهان النقبي، ومنذر المزكي، إلى جانب البرنامج الشبابي «بودكاست» الذي يقدمه الإعلامي محمد الجنيبي، ليسلط الضوء على شخصيات إماراتية شابة ناجحة تركت بصمة إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تعرض القناة برنامج «دروب 6» للمقدم علي آل سلوم، الذي ينقل المشاهد في سرد قصصي لوجهات من نوع خاص، حيث التركيز على المناطق الطبيعية والتعمق في كيفية حياة الناس في تلك المناطق.

ويواصل علي الشامسي تقديم برنامج «حكومة رقمية» بحلقاته الجديدة الهادفة لتوعية الجمهور بأهمية الحكومة الذكية وتطبيقاتها المصممة لتسهيل التفاعل بين الحكومة والمواطن، من خلال توفير الخدمات إلكترونياً فيما يخص جميع المعاملات لدى الدوائر الحكومية.

وتقدم أسرار الأنصاري برنامج «مكتبات وأسرار»، لتأخذ المشاهدين في رحلة ثقافية إلى أضخم وأجمل المكتبات حول العالم، وتبرز مساهماتها عبر التاريخ.

«دانات» و«المقناص»

كما تشهد قناة الإمارات إطلالة مميزة للشاعرة نجاح المساعيد التي تعود ببرنامج «دانات» بموسم مميز يسلط الضوء على أهم الشعراء الحاليين والراحلين ويستعرض مسيرتهم، كذلك يتجدد عرض برنامج «المقناص» مع طارق الزرعوني المتخصص في أهم المفردات التراثية المرتبطة بالبيئة الصحراوية من خلال المعايشة الحية لتجارب القنص في صحاري الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمصاحبة نخبة من كبار الشخصيات في دولة الإمارات والخليج العربي.

ويعرض علي الخاجة البرنامج الشبابي «فنون رياضية» الذي يسلط الضوء على كواليس الرياضات القتالية وأهم مغامراتها بأسلوب شائق، فيما يسلط برنامج إبداعات للمقدم أحمد عزاني، الضوء على الحرفيين والفنانين، وتعريف المشاهد بهم وبأعمالهم من خلال استضافتهم والحوار معهم.

وتعرض قناة «الإمارات» برنامج «من الذاكرة»، الذي يعود إلى مجموعة من أجمل الإنتاجات المحلية والخليجية والعربية التي تم عرضها على شاشة تلفزيون أبوظبي، من مسلسلات وبرامج منوعة ومسرحيات في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات مع المقدم عبدالله بن حيدر، فيما يصطحب برنامج «أصوات من الخليج» مع المقدم خالد البدور المشاهدين في رحلة إلى ذاكرة الأغنية الخليجية، إلى جانب برنامج «قرأت لك» الذي تقدمه لمياء الصيقل لتقدم فيه مختارات من أهم الكتب والأعمال الأدبية التي لاقت رواجاً وأثرت في الساحة الأدبية المحلية والعربية، لمناقشتها بشكل مفصل مع فريق من الأدباء والنقاد وأصحاب المؤلفات.

أبطال مسلسل «الباب السري» (الصور من المصدر)

«الباب السري»

تنفرد شاشة «الإمارات» في الموسم الجديد بعرض الدراما الكورية التاريخية «الباب السري» من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 5:30 عصراً، وهو مسلسل يسلط الضوء على القصص التي تدور خلف جدران قصر ملكي، وتشهد على الصراع الذي ينشأ بين الأمير ووالده الملك، ويتخذ الخلاف منحى آخر حين يصر الأمير على كشف حقيقة جريمة وقعت في القصر، ويلقى مصرعه لتدفن بموته حقائق كثيرة، ليبدأ المسلسل بالبحث في السر الذي يحيط بوفاة ولي العهد «سادو» ووالده الذي أُجبر على قتل نفسه.



أفلام هندية ومسرح عربي

تتميز الدورة البرامجية الصيفية الجديدة لقناة «الإمارات» بتقديم ليلة الأفلام الهندية التي ستبث كل يوم جمعة في الحادية عشرة ليلاً، بعرض مجموعة من روائع أعمال بوليوود، ضمن قائمة مميزة تضم 15 فيلماً تتوزع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تعرض القناة كل سبت في التاسعة صباحاً مجموعة مختارة من أشهر المسرحيات العربية الكوميدية.