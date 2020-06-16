«كورونا» يطارد أهل الفن

محمد قناوي (القاهرة)

هاجم فيروس «كوفيد- 19» المستجد، عدداً من نجوم الفن في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد بدأ الأمر بالإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي، ودخولها مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية قبل أسبوعين، ولم تتماثل للشفاء بعد، ثم قرر بعض أهل الفن الإعلان عن إصابتهم بالفيروس، ليكونوا نماذج إيجابية في التعامل مع الجائحة، فأعلنت الفنانة إيمان العاصي بنفسها عن إصابتها بالفيروس ثم تعافيها، وروت تجربتها حيث قالت: إنها اكتشفت إصابتها نهاية رمضان الماضي، حيث أجرت مسحة بعد شعورها بالأعراض وجاءت النتيجة إيجابية، ومنذ تلك اللحظة خضعت إيمان للعزل والعلاج في المنزل حتى تعافت تماماً، وأضافت أنها تأكدت من شفائها وتخلصها من الفيروس بعد إجراء تحليلين متتاليين.

وأوضحت العاصي، أنها اضطرت لإخلاء منزلها فور تأكد إصابتها، وعزلت نفسها لأكثر من أسبوعين، وكانت تتحدث مع عائلتها وابنتها عبر الفيديو على الهاتف، واصفة تلك الفترة بأنها كانت صعبة، لدرجة أنها كانت تبكي أحياناً عندما تتحدث مع ابنتها عبر الهاتف لشعورها بالخوف والقلق.

وكشف الفنان الشاب كريم قاسم عن إصابته بفيروس «كورونا»، وقال إنه خضع للعزل المنزلي، وطبق التعليمات الطبية بدقة، وأن حالته تتحسن بشكل تدريجي.

كما أعلنت الفنانة والمطربة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، أنها أصيبت بالفيروس بعد شعورها بضيق تنفس وسعال، وعزلت نفسها لتلقي العلاج، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

أما المطربة رحمة، فقد أعلنت بنفسها إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت في تسجيل صوتي إنها كانت تتلقى العلاج لمدة أسبوع، بناء على تشخيص حالتها على أنها «نزلة برد»، وقالت إنها مرت بمعاناة خلال انتظار نتائج الفحوص، علاوة على أن أفراد أسرتها المصابين لم يستطعوا الذهاب لإجراء التحليل نتيجة زحام بعض المستشفيات.

وكشفت المخرجة عبير نجلة الفنان الراحل فريد شوقي، عن إصابتها بالفيروس، وأضافت شقيقتها الفنانة رانيا أن عبير تلتزم بإجراءات الحجر المنزلي وتتلقى العلاج.

كما أعلنت الفنانة رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا، أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، وهي في طريقها للشفاء حالياً، ونفس الأمر بالنسبة للمطربة نهال نبيل، التي أعلنت إصابتها بفيروس «كوفيد- 19»، وأنها ملتزمة بالعزل المنزلي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.