«إكسبوجر» يوثق الرحلات في صور

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته الخامسة، عن فتح باب التسجيل، لمنحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي، التي تستهدف المصورين المتخصصين في «تصوير الرحلات» و«التصوير الوثائقي».

وتختار المنحة خمسة فائزين ممن سجلوا وقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية، صورة أو مجموعة من الصور تعبر عن قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضا تقديم مجموعة من الصور الفردية، وسيختار آلن الفائزين استناداً إلى البراعة والأصالة والتميز في الصور والقصص التي تعبر عنها.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في المنحة في موعد أقصاه 23 سبتمبر المقبل.

وتنظم المنحة للفائزين الخمسة ورش عمل مكثفة حول تقنيات «تصوير المواقع» لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى تكليفهم بعدد من المهام، كما سيتم تقييم مختارات من أعمالهم، وتخصيص مدرب لكل منهم، بالإضافة إلى المشاركة في دورة تدريبية في التصوير الميداني، إلى جانب عرض أعمالهم وقصصهم مباشرةً أمام الجمهور في القاعة الرئيسية للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

وقال المصور تيموثي آلن: تواصل المنحة في عامها الخامس استقطاب مواهب جديدة استثنائية من جميع أنحاء العالم، كما سجل الفائزون في الدورات الماضية إنجازات لافتة، شملت عقداً مع رويترز، ومهام مع ناشونال جيوغرافيك، ونيويورك تايمز، ودعوات للمشاركة في (New York Portfolio Reviews) و (VII Academy scholarship) و(Angkor Photo Festival)، بالإضافة إلى معرض فردي خلال مهرجان إكسبوجر.

وتنظم المنحة برنامج إقامة للفائزين في إمارة الشارقة لمدة 10 أيام، يضم ورش عمل مكثفة مع المصوّر العالمي تيموثي آلن، حيث استفاد منذ الدورة الأولى للمنحة 20 مصوراً.

وسمّيت الجائزة نسبة إلى المصور الفوتوغرافي العالمي تيموثي آلن، الحائز العديد من الجوائز العالمية، منها مصور العام عن فئة الرحلات (لمدة 7 سنوات)، وجائزة «Six Picture Editor” وجائزة العام عن فئة المصور الصحفي، وجائزة العام عن فئة مصور الفنون.