أعلن رئيس أساقفة باريس ميشال أوبوتي، اليوم الثلاثاء، أن أعمال إعادة بناء كاتدرئية "نوتردام" في العاصمة الفرنسية التي أتى عليها جزئياً حريق في 2019، يمكن أن تبدأ في "يناير 2021" بعد الانتهاء من مرحلة تدعيم المبنى.

وأوضح للصحافيين، خلال تدشين معرض لرسوم أطفال تمثل الكاتدرائية، "علينا إنهاء أعمال التدعيم. ومنطقياً، يمكننا بدء الأعمال في يناير 2021".

وأضاف رئيس أساقفة باريس "تحصل دائماً عقبات لكن من المنطقي التفكير" بهذا التاريخ.

وقد عرفت ورشة "نوتردام" عقبات عدة من بينها اعتماد إجراءات لمكافحة التلوث بالرصاص والأحوال الجوية السيئة نهاية 2019 وأزمة فيروس كورونا المستجد. واستؤنف العمل فيها قبل فترة قصيرة مع بدء المرحلة الأخيرة من إزالة السقالات الأسبوع الماضي.

وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام 2024 موعداً للانتهاء من ورشة إعادة بناء الكاتدرائية.

وكان حريق شب في 15 أبريل 2019 في السقيفة الخشبية لكاتدرائية "نوتردام" في باريس وهي من أكثر المعالم استقطاباً للزوار في أوروبا. وقد انهار سهم الصرح فيما تحول جزء كبير من السقف إلى رماد، ما أثار موجة من التعاطف الدولي.