أظهرت عملية محاكاة جديدة أن الأشخاص دون سن العشرين، يواجهون خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أقل بنسبة 50 % من بقية فئات المجتمع.

وأشارت العملية إلى أن 80 % من الشباب المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض.

ونشرت الدراسة في مجلة «نيتشر مديسين»، وهي قد تساعد الحكومات في اتخاذ الخطوات التالية، خصوصاً فتح المدارس والجامعات المغلقة منذ بدء انتشار الجائحة.

ووضع الخبراء في كلية لندن للنظافة الصحية وطب المناطق الحارة، نماذج لانتقال عدوى كوفيد-19، بالاستناد إلى العمر، وبالاستعانة ببيانات من ست دول، هي: الصين، وإيطاليا، واليابان، وسنغافورة، وكندا، وكوريا الجنوبية.

أخذ العلماء في الاعتبار - أيضاً - أبحاثاً سابقة حول معدلات الإصابة وحدة الأعراض.

وقدر الفريق أن الأشخاص دون سن العشرين، يواجهون خطراً أقل بخمسين في المائة من أولئك الذين هم فوق سن العشرين للإصابة بالفيروس.

ووجد العلماء - أيضاً- تفاوتاً كبيراً في الأعراض على ارتباط بالعمر. فقد تظهر أعراض على 21 % فقط من المصابين بين سن العاشرة والتاسعة عشرة، في مقابل 69 % لمن هم فوق سن السبعين.

وقام الباحثون، بعد ذلك، بمحاكاة انتشار كوفيد-19 في 146 عاصمة عبر العالم، لمعرفة تأثير إغلاق المدارس على هذا الانتشار.

ورجحت دراسات عدة سابقة، أن تكون أعراض كوفيد-19 أكثر حدة، كلما كان المصاب متقدماً في السن.