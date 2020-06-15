«أحبك نعم».. جديد محمد سيف

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان محمد سيف، أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان «أحبك نعم»، وهي من الأعمال الغنائية الرومانسية المميزة التي صاغ كلماتها العذبة الشاعر الإماراتي علي الخوار، وهي أغنية تجتذب إليها السمع بشغف لما تحمله من معانٍ ناعمة، وتعبير مُصوَّر في لوحات شعرية وأحاسيس اتسمت بعمق المشاعر وصدقها، حيث جاء مطلعها:

هى نَعَم أشتاق لعيونك.. نَعَم

إلاّ ميّت من كثر شوقي عليك

وان غفى جفني وبطيوفك حَلَم

أحلم بنظرتك.. وبلمسة يديك

وأغنية «أحبك نعم» أكدت قدرات محمد سيف الصوتية، ورهافة حس الشاعر علي الخوار الذي أبدع في كتابتها، وهي من ألحان وتوزيع إبراهيم السويدي، ومكساج حميد العوضي، وتصميم وجرافيك علاء فياض.

وتعتبر شركة الخوار للإنتاج الفني من الشركات الفنية الرائدة في إصدار الأعمال الغنائية الاحترافية، إذ تسعى الشركة إلى تقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية والأصوات المميزة، من خلال تعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين والفنانين، لتحمل تلك الأعمال مذاقاً متميزاً يرتقي بالذائقة الفنية خليجياً وعربياً.