الأحد.. بث «كسوف الشمس» من أبوظبي

أبوظبي (وام)

تشهد الإمارات والمنطقة العربية، الأحد المقبل، كسوفاً جزئياً للشمس يستغرق حوالي ثلاث ساعات، فيما يكون كسوفاً حلقياً في السودان واليمن والسعودية وسلطنة عمان. وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، إن الكسوف الجزئي للشمس يشاهد من جميع الدول العربية، ما عدا معظم المملكة المغربية، ومعظم موريتانيا، ويشاهد ككسوف حلقي في أجزاء من السودان واليمن والسعودية وسلطنة عمان. وأشار شوكت إلى أن المركز سيقوم ببث حي ومباشر لوقائع الكسوف من مدينة أبوظبي، من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، ويمكن متابعته على القنوات الخاصة بالمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، من دون استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف والمرشحات الخاصة، لما فيه من خطر على العين. ولفت إلى أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.