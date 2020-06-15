سيدة القطار

راكبة تتجول في ممر محطة واترلو في العاصمة البريطانية لندن، مرتدية الكمامة، بعدما أصدرت الحكومة قرارات جديدة لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا تلزم الركاب بارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام. وتعتبر واترلو من أهم وأضخم محطات قطارات مدينة لندن، وأنشئت عام 1848 وتم تسيير رحلات دولية منها منذ عام 1994.

(أ ف ب)