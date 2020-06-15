مسيرة يخوت احتفالاً بميلاد ترامب

ميامي (أ ف ب)

أحيا المئات من مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيد ميلاده الـ 74 باستعراض يخوتهم وقواربهم، أو ما يطلق عليها «ترامبتيلاز»، في أنحاء فلوريدا.وانطلقت المراكب من الموانئ الرئيسية في الولاية رافعة أعلاماً أميركية فيما كتب على هياكل عدد منها عبارة «ماغا»، وهي اختصار لشعاره الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». وشمالاً في جاكسونفيل، شارك نحو ألف قارب في الموكب، كما انطلقت يخوت أخرى في كل من تامبا وبينساكولا وساراسوتا الواقعة على الساحل الغربي لفلوريدا، وكذلك في كيز قبالة الطرف الجنوبي للولاية.