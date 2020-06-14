صيف قناة «أبوظبي».. عروض حصرية وأفلام عالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تستكمل شاشة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي مسيرة نجاحاتها بإطلاق دورتها البرامجية الجديدة لموسم صيف 2020 الحافلة بمجموعة من البرامج الحصرية ومسلسلات العرض الأول والأفلام العالمية، وذلك ابتداءً من يونيو الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.. بعد أن شهدت نمواً استثنائياً في أعداد المشاهدين بنسب قياسية في كل من الإمارات والسعودية على وجه الخصوص، نتيجة لتوسيع نطاق تغطيتها على المنصات الرقمية التابعة لها ووصولها لقاعدة واسعة من الجمهور والمتابعين، في عروضها السابقة بموسم رمضان الماضي، الذي حققت من خلاله ملايين المشاهدات واستقطب فئات جديدة من المتابعين.

وتضم الدورة الجديدة 11 برنامجاً و9 مسلسلات محلية وخليجية وعالمية، من بينها 3 مسلسلات في عرض أول وحصري، والتي تنسجم جميعها مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام» بتركيزها على المحتوى الترفيهي والرقمي الذي يناسب أذواق الجمهور ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.







مشكلات الزواج

تعرض القناة، الدراما الاجتماعية «شبابيك»، والذي يركز بحلقاته المنفصلة على مشكلات الزواج تحديداً، باختيار مجموعة نماذج من الأزواج، على اختلاف انتماءاتهم وظروفهم، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين أبرزهم بسام كوسا ومحمود نصر وكاريس بشار وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري ومنى واصف.





«قول ورأي».. «عيشها صح»

على مستوى البرامج، تعرض القناة حلقات جديدة من البرامج التي لاقت نجاحاً لدى المشاهدين، مثل البرنامج الأسبوعي الكوميدي العالمي «قول ورأي - repeat after me» بنسخته العربية، الذي يستضيف فيه مقدم البرنامج طارق الحربي مجموعة كبيرة من نجوم التلفزيون والسينما والموسيقى ومشاهير السوشيال ميديا، ويقوم بإعطاء تعليمات لهم من خلال سماعة الأذن لينفذها المشاركون.

وتعرض القناة أيضاً TEKK GAMERS، البرنامج الأول في العالم العربي، الذي يقدم لجيل الشباب جولة أسبوعية يستعرض فيها آخر وأهم أخبار التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية حول العالم من تقديم عبدالله الغامدي.

ويتابع الجمهور المجلة الأسبوعية الطبية «عيشها صح» من تقديم الدكتور حسن كلداري، الذي يستجيب لاهتمامات الناس ويسعى لزيادة وعيهم ومعرفتهم بأساليب الحياة الصحية، كما تقدم ندى الشيباني من خلال برنامج «هذا أنا» حوارات شيقة مع شخصيات تركت أثراً في مجالها من فن وإعلام ورياضة، ويروي الضيف تفاصيل حياته والمحطات الفارقة التي مر بها أثناء مسيرته ليخلص بعدها إلى إبداء رأيه حول قضية تشغل الرأي العام.

ويستمر الترفيه مع الجزء الثالث من البرنامج الحواري «زهرة الخليج» الذي يشترك في تقديمه عبدالله الغامدي وفاطمة الهندي، ويتضمن فقرات مختلفة ومتنوعة تتناول كافّة مجالات الحياة وموضوعات اجتماعية وبيئية وصحية وترفيهية.

وتعرض القناة أيضاً برنامج «البلاتوه» الذي يعتمد على نظرة أحمد أمين الساخرة للأمور وملاحظاته على حياة الناس التي جعلته يعمل كممثل لأنه يعشق مراقبة البشر وطرح التساؤلات حولهم.

كما تطل الفنانة السورية أمل عرفة على جمهورها ببرنامج «في أمل»، حيث تستضيف خلاله عدداً من أهم نجوم الفن في الوطن العربي في قالب فني غنائي حواري.

وتتضمن الدورة البرامجية أيضاً برامج مميزة أخرى مثل برنامج «30 دقيقة»، وبرنامج «ملهمون» بموسمه الثاني، وبرنامج Miss Understand وبرامج طبخ عالمية.





ختم النمر

تضم قائمة أعمال الموسم الصيفي للعرض الأول والحصري على مستوى الخليج، مسلسل «ختم النمر» الذي ستبث أولى حلقاته في 16 يونيو الجاري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي تشويقي حول شخصية «عمر النمر»، الذي يقع في حب «هنادي» ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها خاصة عندما يرغب شقيقه «سعيد» بالزواج منها، ويعاني «عمر» من مشاكل مع والد «هنادي» التي تتزوج «سعيد» وتحاول الانتقام منه لأنه تركها.

«ختم النمر» بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وأمير صلاح وهو من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج وسيناريو محمد عبد المعطي.





أمر إخلاء

تعرض شاشة «أبوظبي» المسلسل الخليجي «أمر إخلاء»، الذي يلعب بطولته عبد الله التركماني وفوز الشطي ويوسف البلوشي وفي الشرقاوي وغادة الزدجالي وناصر الدوسري وهو من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبدالله التركماني، وتبدأ أحداثه عندما تتعرض عائلة لكارثة كبيرة ويخسر الأب ممتلكاته، لتنقلب حياة العائلة رأساً على عقب وتتحول لحياة الفقر بدلاً من حياة الثراء، ليترتب عليها التعامل مع الوضع الجديد.





الندم

يطل على الجمهور في الدورة الدرامية الجديدة نخبة من ممثلي الدراما السورية في المسلسل الاجتماعي «الندم»، بقصته التي تدور حول كاتب تليفزيوني في الأربعين من عمره يدعى «عروة»، الذي يبدأ حكايته في ليلة سقوط بغداد، ليستعرض من خلالها أحداثاً تاريخية ومنعطفات سياسية منذ عام 2003 وحتى الآن، ويشارك في بطولة المسلسل كل من سلوم حداد وسمر سامي ومحمود نصر وباسم ياخور ورنا كرم ومحمد الأحمد وهو من تأليف الكاتب حسن سامي يوسف، وإخراج الليث حجو.



كوميديا

للكوميديا نصيب من دورة الموسم الصيفي الدرامية، حيث يتابع الجمهور العرض الأول للجزء الثاني من مسلسل «ببساطة» وهو سلسلة درامية كوميدية تتناول مواضيع اجتماعية وإنسانية من حياتنا اليومية المعاصرة، ويشكل مضمونها انعكاساً كوميدياً لحالات موجودة في معظم مجتمعاتنا العربية، وهو من بطولة باسم ياخور ونادين تحسين بيك وفادي صبيح وجيني أسبر وأحمد الأحمد ورنا شميص وعبد المنعم عمايري ويزن السيد وصفاء سلطان، وهو من تأليف مازن طه، ونور شيشكلي، ومجموعة أخرى من الكتاب، ومن إخراج تامر إسحق.

للكوميديا نصيب من دورة الموسم الصيفي الدرامية، حيث يتابع الجمهور العرض الأول للجزء الثاني من مسلسل «ببساطة» وهو سلسلة درامية كوميدية تتناول مواضيع اجتماعية وإنسانية من حياتنا اليومية المعاصرة، ويشكل مضمونها انعكاساً كوميدياً لحالات موجودة في معظم مجتمعاتنا العربية، وهو من بطولة باسم ياخور ونادين تحسين بيك وفادي صبيح وجيني أسبر وأحمد الأحمد ورنا شميص وعبد المنعم عمايري ويزن السيد وصفاء سلطان، وهو من تأليف مازن طه، ونور شيشكلي، ومجموعة أخرى من الكتاب، ومن إخراج تامر إسحق.





أفلام هوليوود

تعرض القناة مجموعة من أفلام هوليود و«ديزني» العالمية المتنوعة كل يوم جمعة في تمام العاشرة ليلاً لتكون ليلة أفلام عائلية بامتياز، حيث سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean» بطولة جوني ديب، ونخبة من نجوم هوليوود، كما تخصص القناة جزءاً من دورتها البرامجية الجديدة للأفلام العربية الكلاسيكية.

من الأحد إلى الخميس

تواصل قناة «أبوظبي» عرض مسلسلات Marvel العالمية والحصرية من الأحد إلى الخميس عند منتصف الليل، والتي تتضمن أجزاءً من IRON Fist، وDare Devil، وJessica Jones، وDefenders وRunaways.

عودة المنتقم

تنفرد القناة في دورتها البرامجية الجديدة لموسم الصيف بعرض أول وحصري للمسلسل البرتغالي المدبلج «عودة المنتقم» في موسمه الثاني، وتتمثل قصة المسلسل في عودة «زي ماريا» من منفاه القسري في البرازيل إلى البرتغال ليصفي حساباً عمره خمسة عشر عاماً مع «ميغيل» قاتل عائلته.





