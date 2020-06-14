سعيد بن كراز: جزء جديد من كتاب الشارة قريباً

سعيد الصوافي (أبوظبي)

أكد سعيد بن كراز المهيري، رئيس لجنة إعداد برنامج الشارة والمستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أنه بصدد إصدار الجزء الثالث من كتاب الشارة الذي يتوجه في مادته ومقاصده إلى شرائح المجتمع كافة، منفتحاً على بيئة الإمارات الصحراوية والبحرية والساحلية والجبلية، ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، فيقطف منها مسميات تراثية لأماكن ومواقع وأشخاص، وأنماط لعادات وتقاليد، ونماذج لحكم وأمثال وألغاز، وقصائد ومأثورات شعبية أخرى، تتراوح في أبعادها بين الخصوصية الثقافية لمجتمع الإمارات، والامتداد الإنساني للتراث.

33 أمسية

وقال إن برنامج الشارة الثقافي هو ثمرة عمل مشترك بين لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي و«أبوظبي للإعلام» وقناة بينونة، حيث قام بإصدار جزأين من كتاب الشارة، وقد شكلا نسخة مكتوبة من البرنامج، وتضمن الجزء الأول من الكتاب 2218 سؤالاً وأجوبتها، فيما تضمن الجزء الثاني 2508 أسئلة وأجوبتها.

وأشار إلى أن البرنامج قدِّمَ في هذا الموسم محتوى مميزاً على مدى 33 أمسية تضمنت المزيد من الأسئلة الجديدة والمتنوعة، وكذلك الجوائز القيمة، حيث إن كل مشترك في البرنامج رابح ولا يغادر دون جائزة نقدية، بالإضافة إلى المسابقة اليومية عبر منصات البرنامج الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونوه بأن الفائز بأسئلة هذه المنصات يحصل على جائزة نقدية في أي مكانٍ كان وفي أي بلد، حيث تركز جهود البرنامج في هذا الموسم على تحفيز للمشاهدين بالجلوس في البيت والاستمتاع بالبرنامج وما يقدمه من معلومات ثقافية وتراثية قيمة مع فرصة الفوز بجائزة قيمة.

363 حلقة

وأفاد سعيد بن كراز بأن المحتوى هو السبب الرئيسي لنجاح أو فشل أي برنامج تلفزيوني، وأن نجاح برنامج الشارة واستمراريته وما وصل إليه من مكانة مميزة، حتى أصبح أيقونة البرامج التراثية في دولة الإمارات، سواءً في هذا العام أو في مواسمه السابقة، يعود إلى تمسكه بالهوية الوطنية بكل أطيافها وبيئاتها، مشيراً إلى أن هذا الموسم حصد نسبة مشاهدة كبيرة، وكانت هناك مشاركات واسعة عبر الاتصالات، ليس من منطقة الخليج فقط بل من عدد من الدول العربية مثل مصر والسودان والأردن.

وأوضح أن البرنامج قدم على مدار 11 موسماً نحو 363 حلقة تضمنت معلومات متنوعة من الثقافة والتراث، مشيراً إلى إعداد المحتوى الخاص بكل موسم من مواسم البرنامج يستغرق قرابة الشهرين قبل الانطلاق على الهواء، وذلك بالعمل على المفردات والقصائد الإماراتية المغنّاة وصور ومقاطع فيديو.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من إعداد المحتوى يتم عرض كل حلقة على أعضاء لجنة البرنامج، وبعد اعتمادهم الأسئلة والإجابات يتم عرضها في كل حلقة، وذلك تفاديا للوقوع في أي لبس أو ما شابه، خاصة أن أعضاء اللجنة من خبراء البر والبحر والشعر والتراث الإماراتي الأصيل.

وأشار بن كراز إلى أن أسرة البرنامج تحرص على تصميم البرنامج بما يتوافق مع الثقافة والتراث، وأن فقراته تشكل من موروثنا الثقافي، ففقرة «تيفان لول» لها خصوصيتها في البرنامج وعنوانها من بيت شعر للشاعر الإماراتي المعروف سعيد بن عتيج الهاملي حيث يقول:

تیفان بن ظاهر وعصر الماضي عیبن على بیتن يقال هزيل

والتیفان هو الزمان «زمان أول»، وقد حرصنا على إيجاد مثل هذه الفقرة بالبرنامج لترسيخ المعاني لدى الأجيال المتعاقبة، وكذلك فقرة بنات جبار المقدمة من المجموعة العلمية المتقدمة في سویحان.