أطعمة.. «دواء للنوم»

ترجمة: عزة يوسف

أكد الخبراء أن الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون تنظيم النوم، يمكن أن تحسن أنماط نومك، فإذا كنت تواجه مشكلة، فمن الضروري النظر إلى الأطعمة التي تتناولها قبل الذهاب إلى الفراش.

وأوضح تقرير للموقع الأميركي الصحي «Healthline» أن اللوز، على سبيل المثال، يحتوي على الميلاتونين بجانب المغنيسيوم، والذي يرتبط أيضاً بتحسين جودة النوم.

وارتبط تناول لحم الرومي بالشعور بالنعاس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يزيد من إنتاج الميلاتونين، إلى جانب احتوائه على مستويات عالية من البروتين، لذلك فإن الرومي خيار جيد في وجبة العشاء، كما يحتوي شاي البابونج أيضاً على بعض مضادات الأكسدة التي ترتبط بالمستقبلات في المخ لتعزيز النعاس. وفي المقابل، فإن هناك أطعمة أخرى يمكن أن تعوق النوم، مثل الكافيين والبروكلي والخضروات الغنية بالألياف، التي قد تجعلك أقل راحة أثناء النوم، ويجب تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل الحارة أو الحمضية، التي تؤدي إلى نوم مضطرب واستمرار الشعور بالحرقة في الصباح.