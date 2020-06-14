«ورسان» يهدي الإمارات 210 ملايين زهرة

آمنة الكتبي (دبي)

ينتج مشتل ورسان في دبي، 210 ملايين شتلة زهور سنوياً يتم تحديد أعدادها وأصنافها، وفقاً لخطط وبرامج الإنتاج المبنية على الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات التطوير، التي تعد سنوياً بشكل مسبق. وأعادت بلدية دبي، افتتاح مركز بيع النباتات في المشتل، مؤكدةً الالتزام بكافة التدابير الاحترازية اللازمة، لاستقبال الزوار من السبت إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً. ويوفر المشتل احتياجات الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص من شتلات الزهور الموسمية والمستدامة، وتوجد به مناطق مظلّلة لحماية النباتات من العوامل الجوية خلال مراحل الإنبات والتربية.