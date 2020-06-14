الغابات مهددة بالانقراض

القاهرة (الاتحاد)

أظهر تحليل حديث، أن انهيار المناخ وقطع الأشجار على نطاق واسع، جعل غابات العالم أقصر وأصغر بشكل عام، وتوقع العلماء أن يستمر هذا التأثير، بالإضافة إلى عواقب أخرى مثيرة للقلـــق، بشأن قدرة الغابات على تخـزين الكربون، والحياة البرية المهددة بالانقــراض.

ووجد التحليل، الذي بحث نتائج أكثر من 150 دراسة سابقة، ونشره موقع «The Guardian»، أن معدل موت الأشجار تضاعف في أميركا الشمالية، وزاد بشكل ملحوظ في الأمازون وغيرها من مناطق الغابات في العالم. وقال الباحثون: إن أثر تدمير الغابات أدى إلى انخفاض مساحة الغابات القديمة بنسبة الثلث منذ عام 1900، كما انخفضت نسبة نمو الغابات المُعمرة التي يزيد عمرها على 140 عاماً من 89 في المئة إلى 66 فــــي المئـــــــــــــة. وأضاف توم بوغ العالم في جامعــة برمنغهام بالمملكة المتحـــــــدة: تبحث دراستنا الأدلة المــــــــتزايدة على أن تغير المنـــــاخ يسرع معــــــــدل وفيات الأشجار، ويجعل غابات العالم أصغر عمراً وأقصر طولاً بشكل متزايد، وأضاف أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الآثار البشرية، التي تؤدي لتغيرات في طبيعة الأراضي والاضطرابات الطبيعية، مثل حرائق الغابات وتفشي الحشرات والجفاف، وهي أمور تزداد وتيرتها.