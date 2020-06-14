ابتكار منظومة ذكية لاستخلاص البيانات المهمة من النصوص العلمية

في كثير من الأحيان، يكون من الصعب على القارئ غير المتخصص فهم النصوص العلمية أو البحثية المتخصصة. وقد عكف الباحثون في الآونة الأخيرة على تطوير برامج خاصة يمكنها استخلاص المعلومات المهمة من النصوص العلمية الدسمة، بحيث تضع القارئ على أول الطريق من أجل فهم تلك النصوص التي يستعصى عليه استيعابها.

وقد نجح فريق من الباحثين في جامعة هيريوت وات في اسكتلندا في تطوير منظومة جديدة لاستخلاص المعلومات من النصوص العلمية.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث روبن كروبر قوله إن "الدراسة التي قمنا بها تعتمد على آليات حل المشكلات"، مضيفا أن "المنظومة الجديدة تحاول دعم قارئ النص العلمي عن طريق التركيز على المفهوم الرئيسي للنص".

واختبر فريق الدراسة المنظومة الجديدة على نحو عشرة آلاف نص علمي في مجال الأحياء، وتبين لهم أن المنظومة استطاعت استخلاص أهم النقاط التي تتناولها هذه النصوص.

وأكد كروبر أن الباب مازال مفتوحا على مصراعيه من أجل تطوير وتحسين أداء المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن تصميم البرنامج يسمح بتزويده بقواعد بيانات أكبر وأشمل وتتعلق بشتى مجالات العلوم.