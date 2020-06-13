صديقة ميغان تفقد برنامجها التلفزيوني

مونتريال (أ ف ب)

ألغت محطة تلفزيون كندية برنامجاً تقدمه أفضل صديقات ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري بعدما اتهمت بتهديد مدونة سوداء.وأوضحت محطة «سي تي في» أن تصرف مقدمة البرنامج جيسيكا مولروني يتناقض مع التزامنا حيال التنوع والمساواة. وفي بيان مشترك مع الشركة الأم «بل ميديا»، أعلنت المحطة إلغاء برنامج تلفزيون الواقع «آي دو ريدو» حول موضوع الزواج، وأضافت أن مقدمي البرنامج «ينبغي أن يصغوا إلى أصوات السود ويبرزوها وليس التقليل من قيمتها». وبدأ الخلاف بعدما وجهت المدونة ساشا اكستر «نداء عاماً للتحرك» لكي يرص المؤثرون الصفوف دعماً للتظاهرات المنظمة تكريماً لجورج فلويد الأميركي الأسود الذي توفي الشهر الماضي. وقالت اكستر إن جيسيكا هددتها خطياً بالتشهير.