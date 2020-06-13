أجمل 6 شواطئ في العالم

ترجمة: عزة يوسف

رشح خبراء للسياحة قائمة بأروع وأجمل ستة شواطئ حول العالم للزيارة بعد تخفيف القيود، ووضع قواعد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، والتوجه لعودة الحياة، وبدء عودة الطيران والرحلات مجدداً، لتعويض الباحثين عن الاسترخاء والراحة وجمال الطبيعة بعد فترة طويلة مع المعاناة في شتى أنحاء العالم.

1 بحيرة جيبسلاند

خلال النهار، يمكنك السباحة أو التزلج على الماء في بحيرة جيبسلاند بأستراليا، مثل أي بحيرة أخرى، ولكن الحياة في المساء بالبحيرة لها طابع خاص يتميز بالألوان المبهجة.

وفي عام 2006، تسببت العواصف المطيرة الضخمة في تسرب كميات كبيرة من المواد العضوية إلى البحيرة، مما أدى إلى ظهور الطحالب التي تتوهج عندما تهيج المياه، ولكنها تتلاشى ببطء مع مرور الوقت، وهو أمر مفيد للنظام البيئي للبحيرة.







2 خليج ها لونج

يعد خليج ها لونج واحداً من أكثر الوجهات السياحية شعبية في فيتنام، ليس فقط بسبب جزر الحجر الجيري التي تغطيها الغابات المطيرة الخضراء، ولكن مع حلول الليل، تخرج جولات القوارب لرؤية تلون سطح المياه بالأزرق والأخضر.

3 فوجو

تميز الشواطئ الملوّنة السواحل القريبة من مدينة فوجو بالصين، حيث يمكن للسياح والسكان المحليين الانسلال عبر المياه الرائعة، تاركين أثر الضوء في أعقابهم.

4 دونج ينج

يشبه البحر الواقع على ساحل مدينة دونج ينج الصينية الحلم الساحر، ويثير حب السفر والتجوال في النفس أكثر من أي وجهة سفر أخرى، حيث تظهر الكائنات البحرية التي تتلألأ في الظلام باللونين الأزرق والأخضر بسبب التكوينات الصخرية على طول الخط الساحلي، إضافة لذلك، يعمل الضوء بمثابة تحذير طبيعي لمحبي السباحة أثناء الليل.



5 جزر المالديف

اسم شواطئ جزر المالديف مجرد أحد سمات الجذب في الجزر بديعة الجمال، حيث تلمع الرمال في الظلام بسبب قشريات النعام أو روبيان البحر.

وينبعث الضوء الأزرق من هذه الكائنات الحية الدقيقة التي يبلغ طولها ملليمتراً واحداً فقط، لمدة تصل إلى دقيقة، لتضيء طريقك أثناء المشي عبر الشاطئ.

6 سان دييجو

بدأ راكبو الأمواج الأميركيون بملاحظة توهج أمواج المحيط في الليل من منطقة شاطئ لاجولا إلى شاطئ إنسينيتاس، واكتشف علماء المحيطات أن ذلك يعود لظهور كميات هائلة من الكائنات الحيوية في مياه سان دييجو بكاليفورنيا، ولكنهم لا يعرفون إلى متى يستمر هذا الشاطئ في التوهج.





