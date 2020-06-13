جون ليجند: "العزلة" أعادتني إلى أسرتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المغني الأميركي الشهير جون ليجند أن البقاء في المنزل بصحبة زوجته عارضة الأزياء كريسي تيغين بسبب فيروس كورونا غيّر علاقتهما للأفضل، وجعلهما أقوى كزوجين وكعائلة أيضاً، وبينما كانت كريسي تشارك متابعيها وجبات الأسرة التي تُعدها أثناء الحجر الصحي، كشف جون صراحة عن تأثير بقائه في المنزل على علاقته بزوجته وأبنائه، حسب موقع «Cosmopolitan».

وقال جون الذي تزوج من كريسي منذ ما يقرب من سبع سنوات، ولديهما طفلان، لونا 4 سنوات، ومايلز عامان، إن الحجر المنزلي جعله يمضي فترة طويلة للغاية مع زوجته، وأصبحا يتحدثان معاً كثيراً، وتعلما الكثير عن بعضنا البعض وعن الأبوة أيضاً.

وأضاف أن تجربتهما كوالدين أصبحت أكثر كثافة من أي وقت مضى، فقد جمعتهما العزلة وجعلت علاقتهما أقوى، حيث إن المشاركة في تربية الأبناء أمر صعب خلال تلك الفترة.

وأعرب جون عن سعادته لأن ابنته تتعلم كتابة الحروف وأصبحت على أعتاب القراءة استعداداً لدخول المدرسة.

يشار إلى أن جون ليجند، ممثل وكاتب أغانٍ، عمل في بدايته معلماً للموسيقى، وحقق نجاحاً كبيراً في فترة وجيزة بسبب موهبته التي جعلته يحصد جوائز عدّة.