برعاية محمد الشرقي.. مهرجان البدر ينطلق اليوم بالفجيرة

الفجيرة (وام)

تنطلق اليوم «الاثنين» فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان البدر» في مركز الفجيرة الإبداعي، بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ويستضيف المهرجان في دورته هذا العام نخبة من الفنانين وأساتذة الخط العربي والزخرفة الإسلامية من حول العالم لتقديم خبراتهم في ورش عمل حية وتفاعلية مع الجمهور، كما يضم المهرجان معرضاً وعملاً فنياً بعنوان «على جبل الرحمة»، وورشاً لتذهيب لوحات الخط العربي. وتستمر فعاليات المهرجان إلى 23 سبتمبر الحالي بمعارض فنية وورش عمل متنوعة تستقطب المهتمين بالفنون الإسلامية والموروث الثقافي والديني، واحتفاليات الإنشاد التي تشارك فيها فرق الإنشاد الإسلامي من مصر وعمان وسوريا وفرقة المالد الإماراتية.

كما يقام الافتتاح الرسمي لمهرجان البدر يوم 21 سبتمبر الجاري بحفل توزيع جوائز منحة البدر المالية، التي تهدف إلى تشجيع الكتاب والموهوبين بكتابة أعمال أدبية في مجالات السيرة النبوية الشريفة في السيرة والشعر والسيرة النبوية للأطفال واليافعين.