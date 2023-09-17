«الإمارات الموسيقية» تبدع صوتاً ولحناً في «العويس الثقافية»

دبي (الاتحاد)

عاش جمهور مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أكثر من 90 دقيقة مع النغم العذب والأصوات الرائعة التي صدحت بأجمل الأنغام وهي تؤدي وصلات غنائية لمطربين إماراتيين وخليجيين وعرب، وأمام جمهور من الذواقة غصت بهم مقاعد مسرح العويس قدمت «فرقة الإمارات الموسيقية» حفلاً ساهراً هو الأبرز في أنشطة المؤسسة، وذلك مساء يوم السبت 16 سبتمبر 2023.

حضر الحفل نخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة الإماراتية والخليجية والعربية، يتقدمهم عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والفنان المخضرم عيد الفرج، المؤسس والمشرف العام على الفرقة.

جاءت فقرات الحفل متضمنة وصلات غنائية إماراتية وعربية طربية قديمة، منها: صوت السهارى، بتلوموني ليه، النهر الخالد، ما علينا، تعبت من السفر، وغيرها من الأغنيات الشائعة التي صدح بها كل من أحمد الرضوان وسيف العلي وجاسم محمد، بالإضافة إلى مقطوعات عزف منفرد على العود والقانون والكمان والناي والأورج والتشيلو.. قدمها أمهر العازفين في الفرقة.

وفي نهاية الحفل قدم الأمين العام للمؤسسة عبد الحميد أحمد درع المؤسسة للفنان عيد الفرج وشكره على الجهد الكبير في تأسيس فرقة محلية بهذا الزخم الفني، الذي يتوافق مع المعايير العالمية للفرق الموسيقية، وبدوره شكر الفنان المخضرم عيد الفرج مؤسسة العويس الثقافية لاحتضانها هذا النشاط الفني، وتمنى تقديم المزيد من هذه الأنشطة التي تعزز حضور الثقافة الموسيقية في المجتمع.

تأسست فرقة الإمارات الموسيقية في يناير 2020 تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب، بإشراف الفنان عيد الفرج، وتضم في صفوفها 25 فناناً بين عازف ومغن في غالبيتهم من أبناء الإمارات، إلى جانب عدد من الوافدين العرب ذوي التخصص العالي في مجال الموسيقى، مهمتهم التدريس والتدريب ودعم الفرقة بالعزف والقيادة.