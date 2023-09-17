معرض استعادي يضم 200 عمل فني لسامية حلبي

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف هيئة الشارقة للمتاحف ضمن سلسلتها السنوية «علامات فارقة»، معرضاً استعادياً للفنانة الفلسطينية الأميركية سامية حلبي، يُقام للمرة الأولى في إمارة الشارقة، ويستمر من 20 سبتمبر وحتى 7 يناير 2024، بمتحف الشارقة للفنون، وما يجعل هذا المعرض خاصاً هي الجهود التي بُذلت لجمع أكثر من 200 عمل فني من أعمال حلبي أنجزتها على مدى ستة عقود.

وتشمل الأعمال التي ستعرض مجموعة متنوعة وشاملة من التجريد والأعمال الرقمية، إلى الرسومات الوثائقية القوية، وستتولى القيّمة إيناس ياسين الإشراف على هذا المعرض الشامل.

أعمال تجريدية ورقمية

تتضمن الأعمال الفنية المعروضة أعمالاً تجريدية وأخرى رقمية تجسد مساهماتها الفنية الدائمة، منها لوحة تمرجُح 1987، ولوحة الجبردق 1994، ولوحة الفواكه والقرع 1994، ولوحات تقلبات ربيعية، 1999 وفلامنكو خضراء، 1999 ولؤلئي حليبي 1999.

وقالت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «لا يمكن المبالغة في تقدير التأثير العميق لسامية حلبي على المشهد الفني العالمي والإقليمي، حيث تركت قدرتها الفريدة على استخلاص الموضوعات المعقدة وتحويلها إلى أعمال مجردة مثيرة، بصمة لا تمحى في مشهد الفن المعاصر»، ونعتبر هذا المعرض الاستعادي الفريد بمثابة شهادة على عبقريتها والأثر الدائم لعملها».

حوار ذاتي

بدورها، أشارت الفنانة سامية حلبي إلى أن عنوان سلسلة معارض «علامات فارقة» يرتبط لديها بالتأثير الكبير الذي أحدثته أعمالها على تاريخ الفن العربي العام، وكذلك على شباب اليوم وخاصة في العالم العربي.

وأضافت حلبي:«لقد ناقشني العديد من المختصين في المقال الخاص بكتيب المعرض، وأقول لهم ولزوار المعرض إن أعمالي ليست تعبيراً عن مشاعري، بل هي تجسيد للحوار الذاتي والحدسي لدي والذي يراقب الكلمة والذات الواعية بمنهج علمي، مضيفة أنها تأمل أن يتعرف زوار المعرض على حدسهم وتجاربهم الشخصية من خلال أعمالها المعروضة.