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ثقافة

«تريندز» يشارك في المهرجان الأكاديمي والثقافي الكوري - الإماراتي

صورة جماعية خلال مشاركة تريندز بالمهرجان (وام)
17 سبتمبر 2023 01:19

أبوظبي (وام)

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في تنظيم المهرجان الأكاديمي والثقافي الكوري - الإماراتي، الذي عقد بجامعة ميونغ جي في العاصمة الكورية سيول وسط حضور رسمي وشعبي.
شهد المهرجان تنظيم جلسة حوارية ثقافية تناولت جوانب مهمة في العلاقات الإماراتية - الكورية وسمات ثقافية مثيرة للاهتمام، أدارتها الإعلامية في «تريندز» العنود الحوسني، بمشاركة أربعة خبراء وأكاديميين.
وأكدت الحوسني خلال الجلسة أهمية دور الثقافة المستندة إلى البحث العلمي في تعزيز علاقات الشعوب ومد جسور التعاون، وتقديم صورة عن جوانب مشتركة محورها الأخوة الإنسانية والتعايش والتسامح.
وعلى هامش المهرجان التقى وفد «تريندز» الذي ضم أيضاً الباحثة نوف السعدي، عدداً من المسؤولين في جامعة ميونغ جي الذين ثمنوا مساهمات مركز تريندز البحثية ورؤيته كجسر معرفي عالمي.
وفي ختام المهرجان، الذي شهد عرضاً مميزاً لجوانب ثقافية ملهمة، كرمت جامعة ميونغ جي في سيول وفد «تريندز»، تقديراً لمساهمته المتميزة في المهرجان الأكاديمي والثقافي الكوري - الإماراتي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
سيول
الثقافة
الإمارات
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