«دبي للثقافة» تطلق مبادرة «التعلم الإلكتروني»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «التعلم الإلكتروني»، بالتعاون مع «لينكد إن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف منح أعضاء المجتمع الإبداعي في الإمارات، فرصة تطوير المبدعين مهنياً، والاستفادة من خدمة التعلم الإلكتروني المجانية.



حرفية عالية

وتتيح المبادرة عبر «منصة لينكد إن التعليمية»، أكثر من 16000 دورة تعليمية متخصصة، صممت بحرفية عالية لتلبية احتياجات المبدعين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب الذين يطمحون إلى تنمية مهاراتهم وتطوير إمكانياتهم وصقل خبراتهم العملية، وهو ما يتناغم مع حرص «دبي للثقافة» على الارتقاء بالمشهد الإبداعي وإثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، ما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ودعت «دبي للثقافة» أعضاء المجتمع الإبداعي ورواد الأعمال والمهتمين إلى التسجيل في المبادرة، والاستفادة من سلسلة الدورات المتخصصة وورش العمل التي يشرف عليها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات إدارة وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتنمية المهارات الإبداعية.

دعم المشهد الإبداعي

وأشارت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على دعم رواد المشهد الإبداعي المحلي، موضحة أن دعم أصحاب المواهب يشكل جزءاً أساسياً من الخريطة الاستراتيجية لـ«دبي للثقافة»، ومنها دور مبادرة «التعلم الإلكتروني» في دعم قطاع ريادة الأعمال.