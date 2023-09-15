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13 عرضاً في «كلباء للمسرحيات القصيرة 10»

13 عرضاً في «كلباء للمسرحيات القصيرة 10»
15 سبتمبر 2023 22:21

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت لجنة مشاهدة عروض الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة أعمالها أول أمس الخميس (14 سبتمبر) بعد أن شاهدت (33) عرضاً واختارت منها (13) عرضاً لتتنافس على جوائز الدورة الجديدة من المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة خلال الفترة (22-27) سبتمبر الجاري بالمركز الثقافي لمدينة كلباء.
والعروض التي تأهلت لتقدم في المهرجان هي «نهاية اللعبة» إخراج ياسين الدليمي، و«حلم المطر» لعبدالله الكمالي، و«انهيار» لأماني فاروق، و«الكراسي» لحميد محمد، و«الحمار الميت» لهاني عيد، و«مكان مع الخنازير» لحنان دحلب، و«حيوات» لمحمد التركماني، و«الخادمات» لهبة ذيب، و«الموت والعذراء» لدينا بدر، و«لنتحادث قليلاً» لجاسم التميمي، و«إن لم تخنهم الذاكرة» لرضوان النوري، و«الخيار الأخير» لعبدالله آل علي، و«601» لجاسم غريب.
وضمت لجنة المشاهدة الفنان إبراهيم سالم (الإمارات)، والناقد خالد رسلان (مصر)، والممثلة سالمة بن آغا (تونس).
وتلي تقديم هذه العروض ندوات نقدية يومية تضيء على خصائصها الجمالية والفكرية بمشاركة العديد من المسرحيين الفاعلين في المشهد المحلي.
ويخصص المهرجان جوائز في الإخراج، والسينوغرافيا، والتمثيل (رجالاً ونساء)، وللعمل الجماعي المتكامل، إضافة إلى جائزتي لجنة التحكيم والجهد المسرحي المتميز التي تمنح لأكثر المشاركين في المهرجان حضوراً وتفاعلاً في الورش التدريبية المصاحبة.
وتتكون لجنة تحكيم النسخة الجديدة من المهرجان من قاسم إسطنبولي (لبنان)، وأحمد بوصيم، وأحمد المازم (الإمارات)، وآلاء حماد، وشفاء الجراح (الأردن).

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