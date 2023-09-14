«كلباء الأدبي» ينظم جلسة حول فن الخاطرة

كلباء (وام)

نظم مجلس كلباء الأدبي، اليوم، جلسة أدبية حول فن الخاطرة، تحدثت فيها الكاتبة الإماراتية أمل حارب النعيمي بحضور محمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وذلك في مقر المجلس.

وناقشت الجلسة التجربة الشخصية للكاتبة أمل حارب في كتابة فن الخاطرة وأبعادها الثقافية والفكرية وتأثيرها على الجمهور وتاريخها ودورها في تطوير الحالة الشعورية للكاتب.

كما تطرقت الكاتبة إلى موضوع بروز مجموعة من الشباب في كتابة فن الخاطرة، وهذا يدل على تطور الإمكانيات الثقافية لهذه الفئة، ودور المؤسسات في تمكين الشباب وإبراز مواهبه في فنون كتابة الخاطرة.