ماجد المعلا يزور معرض «حروف من نور» في «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (وام)

زار الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، معرض «حروف من نور» المقام في متحف اللوفر بأبوظبي، بحضور كل من معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ونيكولا نيمتشينو سفير فرنسا لدى الدولة.



240 عملاً فنياً

ويضم المعرض مجموعة لأقدم النصوص المقدسة في الأديان السماوية الثلاثة وهي القرآن والإنجيل «العهد القديم والعهد الجديد» والكتاب المقدس العبري «التناخ»، ويسلِّط الضوء على ظهورها التاريخي وطرق تناقلها عبر الأجيال، إضافة إلى الطقوس المرتبطة بها. كما يضم المعرض عدداً من القطع الأثرية، وأكثر من 240 عملاً فنياً إبداعياً.

وشاركت دائرة السياحة والآثار بمجموعة من المكتشفات الأثرية لموقع دير السينية الذي يعد ثاني دير مسيحي مكتشف في دولة الإمارات، ويعود تاريخ هذه المكتشفات إلى منتصف القرن السادس الميلادي حتى منتصف القرن الثامن الميلادي.



غنى تاريخي وأثري

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، أن مشاركة الدائرة في هذا المعرض ترجمة لخططها الاستراتيجية للترويج عن المواقع الأثرية بالإمارة، وتعريف العالم بالغنى التاريخي والأثري الذي تمتلكه الإمارة، موضحاً أن التنوع الثقافي الأثري والديني التي تتميز به جزيرة السينية جعلها مثالاً واضحاً على أن التسامح الديني كان مبدأً متوارثاً عبر الأجيال.

وأشاد رئيس الدائرة بجهود المنظمين بمتحف اللوفر لكون هذا المعرض يعد محطة لاستكشاف التفاعل الدقيق بين الإبداع والجوانب الروحانية الموجودة في الأديان السماوية الثلاثة، وتمكين الزوار من فهم هذه الكتب المقدسة والقصص الإنسانية المشتركة التي تتجاوز حدود الحضارات والعصور والأماكن.

حضر اللقاء هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي.