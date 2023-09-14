الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«دبي للثقافة» تنظم مبادرة «حديث المكتبات»

مكتبة الصفا
14 سبتمبر 2023 22:31

دبي (وام)
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق موسم جديد من مبادرتها «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، في عدد من فروع مكتبات دبي العامة، وهي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، والطوار، والمنخول وحتا العامة، بدءاً من سبتمبر الجاري وحتى مارس 2024.وتهدف الهيئة من خلال المبادرة إلى تنويع البرامج والمبادرات الثقافية التي تقدمها مكتبات دبي العامة للجمهور، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من البرامج والفعاليات الأدبية والفنية التي تنظمها الهيئة لدعم أصحاب المواهب الإبداعية، كما تسعى الهيئة عبر هذه المبادرة إلى المساهمة في تفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات الثقافية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز مساهمة الثقافة والأدب في إثراء مشهد دبي الإبداعي، من خلال تنظيم سلسلة من الورش الإبداعية والفنية والجلسات الأدبية والأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من الكتاب والمؤلفين من الإمارات والعالم.
وفي هذا السياق، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 17 سبتمبر الجاري، ورشة «كتابة وإلقاء الشعر»، أولى فعاليات المبادرة، كما تتيح عبرها لليافعين، من سن 15 عاماً فما فوق، فرصة الاطلاع على أهم الأعمال الشعرية التي ظهرت في فترة ما قبل الحداثة، إلى جانب التعرف على أنواع الشعر المختلفة وأشكاله وأدوات الكتابة وطرق إلقاء الشعر أمام الجمهور.
وأشار عبدالرحمن يونس مدير مكتبات دبي العامة بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية مبادرة «حديث المكتبات» ودورها في التعريف بمكونات المشهد الثقافي وإبراز رواده ومساهماتهم المختلفة في القطاع، إلى جانب ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع، ودعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، مؤكداً أن المبادرة تتماشى مع تطلعات «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الأدب والمعرفة والفنون بين أفراد المجتمع.
وأضاف أن «دبي للثقافة» تسعى عبر مشاريعها ومبادراتها الثقافية المبتكرة إلى تسليط الضوء على تنوع دبي الثقافي والإنساني، وتبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجعيها للمشاركة في رفد قطاع الثقافة والفنون بإبداعات وإنتاجات أدبية وثقافية مختلفة، ما يساهم في خلق بيئة تحفيزية قادرة على تمكين ودعم أصحاب المواهب في كافة المجالات.
ونوه يونس بأن «دبي للثقافة» تهدف من خلال مبادرة «حديث المكتبات» إلى تنمية وصقل مهارات المبدعين في فنون الكتابة والرسم من خلال مجموعة الندوات المعرفية والأمسيات وحفلات توقيع الكتب، والورش التدريبية التي تتضمنها أجندة المبادرة، إلى جانب سعيها إلى تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع وتحويلها إلى أسلوب حياة.
يذكر أن التسجيل في مجموعة الورش والأمسيات الأدبية والشعرية التي تتضمنها المبادرة متاح أمام كافة أصحاب المواهب الإبداعية وفئات المجتمع، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالإضافة إلى حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة
5 مكتبات.. الأجمل في العالم
هيئة الثقافة والفنون في دبي
المكتبات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
الرياضي
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
اليوم 11:30
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©