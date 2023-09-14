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ثقافة

«أيام الشارقة المسرحية 33» تنطلق مارس القادم

خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة لـ«الأيام»
14 سبتمبر 2023 22:18

الشارقة (وام)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقام الدورة (33) من أيام الشارقة المسرحية من الثاني إلى التاسع من مارس المقبل.
وفي هذا الإطار عقدت اللجنة العليا المنظمة لـ«الأيام»، اجتماعها الأول، اليوم في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة مدير أيام الشارقة المسرحية، وبحضور أعضاء اللجنة إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.
واستعرض الاجتماع، أبرز ملامح الدورة الماضية من التظاهرة التي نظمت من 13 إلى 20 مارس الماضي، وما شهدته من عروض وأنشطة فكرية ونقدية مصاحبة، وأشاد بجهود الفرق المسرحية وإداراتها، والتفاعل الجماهيري، ومتابعات أجهزة الإعلام المحلية، والحضور الفاعل للعديد من المسرحيين من كافة الدول العربية.
وأُسست أيام الشارقة المسرحية سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية، على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب.

 

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