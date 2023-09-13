لجنة التحكيم تبدأ فرز طلبات مرشحي «شاعر المليون»

أبوظبي (وام)

أجرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، استطلاعا للرأي مع نخبة من الشعراء حول نجومية الشاعر ومعاييرها، بالتزامن مع بدء لجنة التحكيم فرز طلبات الترشح وتقييم القصائد واختيار قائمة شعراء مرحلة المقابلات لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه الحادي عشر.نجح «شاعر المليون» على مدى دوراته السابقة في تعزيز جهود صون الشعر النبطي والحفاظ عليه، خاصة أنه يعد الرافد الأساسي للشعر والشعراء في الوطن العربي، بل وأصبح مقياساً مهماً لشاعرية الشاعر ومدى قبوله لدى الجمهور.

ويجسد الإقبال الذي لاقاه الموسم الـ11 أهمية المسيرة الثقافية والفنية والشعرية للبرنامج، الذي استطاع تعزيز مكانته المميزة بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لمشاريع صون التراث والتشجيع على مواصلة تعزيز ثقافة الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري.

وأكد الشعراء المشاركون في الاستطلاع أن انتشار الشاعر ليس دائماً علامةً على نجوميَّته، كما أن الأمسيات والفعاليات، يجب على الشاعر استغلالها بطريقة مثالية لتعزيز حضوره.

وأشاروا إلى أن الشاعر يجب أن يهتم بجميع جوانب شخصيته الأدبية، حتى يكون مميزاً شعرياً ومؤثراً في الساحة الأدبية ويستطيع جذب الآخرين نحوه والإعجاب به،

وذكروا أن أهم أركان النجومية الشعرية هو النص الشعري المميز، ثم العمل على إيصال هذا النص، وهذه الموهبة الشعرية عن طريق وضعها على طاولة النقد في محفلٍ كبير، ومن قبل أهل التخصص.