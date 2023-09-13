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«علمية أبوظبي للغة العربية» تبحث المشاريع والمبادرات

«علمية أبوظبي للغة العربية» تبحث المشاريع والمبادرات
14 سبتمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية اجتماعها الثالث للعام الحالي، برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وحضور أعضاء اللجنة العلمية التي تضم كلاً من الأستاذ الدكتور بلال أورفه لي والأستاذ الدكتور خليل الشيخ والأستاذ الدكتور عبدالله الغذامي والأستاذ الدكتور علي الكعبي والأستاذ الدكتور فيتالي نعومكن والأستاذ الدكتور محسن الموسوي والأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران والأستاذة الدكتورة هنادا طه والأستاذة الدكتورة وين- شين أويانغ، بمشاركة سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.
وبحث الاجتماع مستجدّات مشاريع ومبادرات المركز، مُسلطاً الضوء على مبادرات الذكاء الاصطناعي ودورها في خدمة اللغة العربية، وأهمية مواصلة دراسة مناهج اللغة العربية في المدارس والجامعات للناطقين وغير الناطقين باللغة العربية، وشهد اقتراح مشروعات علمية جديدة ستتم إضافتها إلى سلسلة المشاريع والبرامج التي يعمل مركز أبوظبي للغة العربية عليها ضمن خطته الاستراتيجية لعام 2024، واختتم بمناقشة اختصاصات وأدوار اللجنة العلمية، والخطة التنفيذية للمشاريع المقبلة للمركز.
وأكّد الدكتور علي بن تميم أن اجتماع اللجنة العلمية الثالث للمركز شكَّل عصفاً ذهنياً ثقافياً خلاقاً بمشاركة نخبة من القامات الأدبية والأكاديمية، سعياً لتعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها على المستويين المحلي والعالمي، وثمّن دور اللجنة العلمية في الارتقاء بآلية العمل في المركز، وحثّها على مواصلة الجهود لتعزيز اللغة العربية، خاصة أنّ الثقة الكبيرة التي وضعها المركز في لجنته العلمية تمهّد الطريق نحو مزيد من المشاريع والبرامج النوعية التي تدعم تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
علي بن تميم
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