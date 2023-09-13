إعلان الفائزين بـ«منحة البدر» 21 سبتمبر

الفجيرة (وام)

كشفت «منحة البدر» أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بفئاتها الثلاث في 21 سبتمبر الجاري، خلال حفل انطلاق «مهرجان البدر» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر بمركز الفجيرة الإبداعي.وحظيت المنحة المالية بمشاركة عربية ودولية واسعة، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 200 كاتب وشاعر من 27 دولة، وقد رُشّحت للفوز ثلاثة أعمال في كل فئة من فئات المنحة الثلاث وهي: السيرة بلغة عربية أدبية معاصرة، وديوان شعر في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسيرة النبوية للأطفال واليافعين.

ويحصل كل مشارك منهم على مبلغ 25000 درهم إماراتي للتفرغ لإنجاز عمله السردي أو الشعري، فيما يحصل العمل الفائز من بين الأعمال الثلاثة على 75000 درهم إضافي، إلى جانب منح ستة أعمال مشاركة منحةً تشجيعية قيمتها 15000 درهم إماراتي.

وكانت لجنة منحة البدر قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استلام كافة الأعمال المرشحة والتشجيعية وإغلاق باب تقديم الأعمال المرشحة، كما تم الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز في كل فرع من فروع المنحة.

وتهدف المنحة إلى دعم مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبر استقطاب الأطروحات والدراسات حول جوانب من حياة وشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومواقفه، وإثراء المكتبة العربية بأعمال جديدة في هذا الموضوع.