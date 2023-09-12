برنامج «قرائي» لتنمية قدرات الأطفال الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

بمناسبة عودة الطلاب إلى المدارس، نظم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» جلسة قرائية وورشة عمل حول كتاب «بو هو بيرد» في مدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي بالشارقة، وذلك ضمن برنامجه «العودة إلى المدرسة» الذي يستهدف نشر ثقافة التعليم والتعلم، وتعزيز حب الأطفال للقراءة وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر حتى 10 أكتوبر، الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس، بسلسلة من الزيارات إلى المدارس والمكتبات في جميع أنحاء الإمارات، وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس: «يتيح البرنامج الفرصة أمام الصغار لتعزيز ارتباطهم بالمعرفة وتنمية شغفهم بالقراءة، وإثراء خيالهم وصقل مواهبهم وتنمية ملَكاتهم الأدبية ومهاراتهم الفكرية والنقدية».