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ثقافة

«بوح الغريب في مدائن زايد».. حكايات في عشق الإمارات

إبراهيم الحميد وحديث عن أحد أعماله الفنية
13 سبتمبر 2023 00:57

فاطمة عطفة (أبوظبي)
احتفت مؤسسة خولة للفن والثقافة- أبوظبي، أول أمس، بافتتاح المعرض الشخصي للفنان السوري إبراهيم الحميد، تحت عنوان: «بوح الغريب في مدائن زايد». ويضم المعرض ما يزيد على عشرين لوحة تشكيلية مرسومة بالأكريليك على القماش، وتحمل كل لوحة اسماً: «مدائن زايد، حديقة البنات، سيدات أميرات، عرائس الشمس، الأميرة والهدهد، انتظار الأميرات، سيدة الواحة» وغيرها، ويستمر لغاية 28 من الشهر الجاري. 
وعبر الفنان عن معرضه بكلمة جاء فيها: «قبل سنتين أكرمتني دولة الإمارات بشرف منحي الإقامة الذهبية للمبدعين، وتشرفت بالانضمام مع مجموعة من الفنانين برعاية مؤسسة خولة للفن والثقافة، حيث قدمت هذا المعرض ومشاركات عدة أخرى تمت برعاية المؤسسة وإدارتها الكريمة».

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وفي حديثه لـ«الاتحاد» قال الفنان إبراهيم الحميد: «هذا المعرض هو نتاج مشاهدات وتفاعل مع ما رأيته وشعرت به في الإمارات، هذا البلد العظيم بأهله وقادته العظماء». وأضاف الفنان موضحاً أنه جعل في كل لوحة من المعرض حكاية مؤثرة نتيجة الشعور الذي لامسه في الإمارات، مبيناً أن الحكايات الجميلة والمؤثرة جعلته يسجلها بكل شغف وحب. 
وأكد قائلاً: «لقد حاولت أن أثبت الصور الرائعة والمشاهدات اليومية وقراءة وجوه الناس وشغفهم بالجمال الكامل في الطبيعة والأمكنة، وكذلك الإنسان الإماراتي الأنيق في كل شيء، ورسمت المدائن كما تخيلتها بانطباعات فنان أحبها، رسمت جميع أبطال أعمالي، المرأة أم الرجال وأم هذه الأرض الطيبة، تارة هي العروس وتارة هي الأم، وتارة هي الأميرة، أميرة الأرض، رسمتها تحاور الصقر وحولها ظبية الجمال. وبيّن الفنان الحميد أنه استخدم في هذا المعرض أصعب الأقمشة وأقربها لجمال الأرض ليستفيد منها في التعبير والاقتراب ما أمكن لبلوغ مستوى الجمال، وتمنى أن يكون قد منح هذه البلاد العظيمة حقها بأعماله في هذا المعرض، والتي تعتبر نتاج خبرة أربعين عاماً.

تجربة خاصة
ريان حقي، المنسقة الإعلامية لمؤسسة خولة للفن والثقافة، أكدت أهمية إقامة المعارض التشكيلية التي تنظمها المؤسسة، قائلة: «إن هذا المعرض للفنان السوري إبراهيم الحميد يمثل تجربة خاصة عاشها في الإمارات، وعبَّر هذه الأعمال التشكيلية نجد الانسجام، وفي الوقت نفسه نشعر بحس جديد، وهذا يقرب الناظر إلى هذه اللوحات». 
وأكدت ريان حقي أن مؤسسة خولة للفن والثقافة تفخر بأن الفنانين الذين يأتون إلى الإمارات يحبون أن يصوروا بيئة وطبيعة الإمارات في أعمالهم الفنية.. كما أننا في المؤسسة نقيم المعارض للفنانين المعروفين والناشئين، إضافة إلى ورش العمل.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
أبوظبي
الإمارات
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