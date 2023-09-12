«الشارقة للفنون» تنظم النسخة 11 من «الشارقة، وجهة نظر»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها للخريف، النسخة الحادية عشرة من معرضها المخصص للتصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة نظر»، والذي يقام في الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2024 في الديوان الأميري القديم في الحمرية.

يشارك في هذه النسخة أربعة فنانين ومجموعة فنية واحدة، تتحدى أعمالهم المفاهيم المكرسة في ممارسات التصوير الفوتوغرافي، وتُعرض عبر نموذجين: العروض التقديمية المستقلة لاشتغالاتهم الفردية، وفضاء سردي موحد يجمع ممارساتهم المشتركة، كما يصاحب المعرض برنامجٌ إرشاديٌ احترافي يجمع الفنانين مع ممارسين ثقافيين أو متخصصين في صناعة الصورة بناء على اختياراتهم. ويضم المعرض أعمال كل من: أميمة أبراغ (مواليد 1999، الدار البيضاء)، وياشنا كاول (مواليد 1995، مومباي)، ومحمد مهدي (مواليد 1996، الجيزة)، ونانا أوفوسو أدجي (مواليد 1993، أكرا)، وكاريج دزيدولا كبودو (مواليد 1999، كوماسي)، ومانويلا نيبولوني (مواليد 1986، ميلانو)، وكليا ريخو (مواليد 1988، باريس).