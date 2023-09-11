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«ملتقى الشارقة للأدب المكتبي» ينطلق 13 الجاري

«ملتقى الشارقة للأدب المكتبي» ينطلق 13 الجاري
12 سبتمبر 2023 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تقام يومي 13 و14 سبتمبر الجاري فعاليات «ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي» في مبنى مكتبة الشارقة العامة، لمناقشة موضوع «التعليم والتعلم والمكتبات: سبل الدمج والتمكين وأفضل الممارسات»، وتكريم الباحثين الفائزين بجوائز الدورة الـ23 من الجائزة. ويستضيف الملتقى الذي تنظمه إدارة مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عدداً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في تنظيم وإدارة المحتوى المعرفي في كبرى المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية، ويشهد الملتقى الإعلان عن موضوع الدورة القادمة للجائزة، حيث يقترح كل عام موضوعاً مختلفاً يواكب التحولات والمستجدات في قطاع مكتبات المستقبل.
ويعقد الملتقى في يومه الأول جلستين، الأولى بعنوان «النشر المؤسسي: تحديات وحلول»، والثانية بعنوان «البيئة المعرفية الخضراء ومفهوم الاستدامة»، وفي اليوم الثاني ينظم الملتقى جلسة بعنوان: «التعليم والتعلم ومقومات الدور التربوي للمكتبات» تليها ثلاث جلسات نقاش مع الفائزين بالجائزة، يستعرضون فيها أبحاثهم ونتائجهم وتوصياتهم، وسيختتم الملتقى بكلمة ختامية تعرض فيها توصيات الملتقى.
يذكر أن جائزة الشارقة للأدب المكتبي من أبرز الجوائز المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والمعلومات على مستوى الوطن العربي، حيث تتبنى رؤية تؤمن بأن المعرفة هي الطريق الأمثل لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورفاهية الأفراد والمجتمعات.

الإمارات
الشارقة
جائزة الشارقة للأدب المكتبي
بدور القاسمي
هيئة الشارقة للكتاب
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