«الناشر الأسبوعي» تفتح ملف أدب المهجر الجديد

الشارقة (الاتحاد)

فتحت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الـ59، ملف الأدباء العرب المهاجرين، عبر استطلاع للرأي بعنوان «أدب المهجر الجديد.. كُتّاب عرب على ضفاف أخرى»، تحدث فيه سبعة أدباء عن المنفى اللغوي وازدواجية اللغة، مؤكدين خصوصية الأدب المهجري الجديد، بانفتاحه على قضايا جديدة، وفي الوقت ذاته انشغاله بموضوع الهوية من خلال العودة إلى مرجعيات تراثية، فضلاً عن استكشاف عوالم مختلفة في بلدان المهجر. وتضمن عدد سبتمبر 2023، من المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات تتعلق بالكتابة والنشر والقراءة، جاء في مقدمتها تقرير عن «لقاء ريميني» في إيطاليا، أكد فيه المشاركون أن «مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسهم في بناء جسور الصداقة بين الثقافات».

ونشرت المجلة حواراً مع الشاعر التركي جلال إينال، في حين تضمّن باب «حديث الورّاقين» حواراً مع الناشر ناصر عاصي، دعا فيه صنّاع الكتاب إلى رفع شعار التفاعل، مؤكداً أن «الشارقة سبّاقة دائماً في دعم الثقافة العربية».

وفي افتتاحية العدد الجديد «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، عن أثر مشروع الشارقة الثقافي، مؤكداً أن «الفعل الثقافي تراكمي في طبيعته، مثل شجرة تبدأ من بذرة، لكن لا بد من رعايتها حتى تنمو وتكبر وتثمر. هذا الوصف ينطبق على مشروع الشارقة الثقافي التنويري الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ خمسة عقود». وتابع: «كما ننتظر بصبر نمو الشجرة حتى تطرح ثمارها الخيّرة، كذلك هو المشروع الثقافي الذي ينمو باستمرار، وتتسع نطاقاته وحقوله باستمرار، ويثمر نتائج خيّرة في كل مكان، نتيجة رعاية الحاكم الحكيم والمثقف المؤلف».

كما نشرت مجلة «الناشر الأسبوعي» حواراً مع الروائي أحمد فضل شبلول، ومقالات ودراسات عن أدب أميركا اللاتينية، وعن عدد من الكتّاب، فضلاً عن مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وكتب مدير التحرير، علي العامري، في زاويته «رقيم» تأملات بعنوان «لغة شجرية».