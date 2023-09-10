آسيا الكعلي: الممارسة التشكيلية تواصل بصري وفكري

ساسي جبيل (تونس)

قدمت الفنانة التشكيلية التونسية آسيا الكعلي باكورة أعمالها الفنية ضمن المنتدى الدولي للفنون البصرية بسوسة الذي شهد مشاركة عربية وأوروبية مميزة. والكعلي قدمت العديد من المعارض المشتركة والشخصية، آخرها معرض «عود على بدء» بالمركز الثقافي محمد معروف بسوسة. وشاركت في العديد من الندوات العلمية حول الفنون المعاصرة وإشكالياتها الراهنة. كما نشرت لها العديد من المقالات العلمية في مجال الفنون المرئية المعاصرة.

أكدت الكعلي لـ «الاتحاد» أن تقنيات التشكيل الرقمي تمثل وسيطاً تقنياً وإبداعياً ساهم في تغيير وإثراء المنظومة الفنية للممارسات الإبداعية الراهنة، حيث اختفت الأشكال التقليدية للفنون المرئية كالرسم الخطي والرسم الزيتي والنحت، حتى انكفأت الفنون التشكيلية التقليدية في المجال الفني، عن المعارض الكبرى والبينالات العربية، كي تصبح ذاكرة لحقبة منتهية الصلاحية. وتقول عن تجربها الفنية إنها اختارت تقديم صور تراثية خاصة، وهي مادة فنية عملت على إخراجها من قالبها الأكاديمي المتوارث، إلى جانب مختلف من التجديد، ساعية إلى كيفية الحفاظ على خصوصية هذه المنتجات التراثية، وإعادة توظيفها في سياقات أخرى جديدة، تثميناً لما أنجزته وصممته في فترتين زمنيتين متباعدتين. وخلال هاتين الفترتين تستدرج الذاكرة وتبرهن على تطوّر خياراتها الجمالية وأساليبها التصويرية. من خلال إعادة تشكيل الرسومات، حيث إن الرسم يمثّل تجربة حيّة ويمكن أن يكون نموذجاً آخر يسمى البحث الفني في الصورة التراث.

علاقات تشكيلية

الصورة الفنية، حسب التشكيلية التونسية آسيا الكعلي، بمختلف أنواعها وأساليبها وتقنياتها ترجمة دقيقة لما هو مخزون داخل النفس والفكر من انفعالات وأحاسيس وأفكار ورؤى، وهي ذات رسالة موجهة من قبل الفنان إلى الجماهير. فالفنان يعتبر رسالته استمراراً لما سبق من رسالات فيؤكدها أو يجددها أو يضيف إليها ليتماشى مع مسيرة الحداثة، ويعتبر مجال الفن التشكيلي مجالاً خصباً لنشر هذه الرسالة، وذلك من خلال تناولها في علاقات تشكيلية جديدة، تعمل على إخراجها من قالبها التقليدي إلى جانب مختلف من التجديد. وتضيف الكعلي، أنّ الممارسة التشكيلية سبيل للتواصل البصري بمرحلة أولى ثم الفكري، وهي حتماً من الطرق الناجحة للنقد والتعبير. وقد اختلفت وتنوعت الوسائط الشكلية والتقنية التي وظفها الفنان المعاصر لتدخل نسق التشكيل لبعد ما بعد الحداثي، حيث بحث الفنان عن تقنيات جديدة تتكفل بإيصال وتواصل الرسالة الفنية التي تصلح لتكون حقلاً للتأمل والتفكير. وجد الفنان المعاصر في مجال تقنيات تركيب الصورة (Montage) تقنيات جديدة تساهم في كسر الأنساق الفنية السائدة، وفتح آفاق جمالية مغايرة لعمل يصلح أن يكون عملاً تشكيلياً ينتمي بأسلوبه ومعاييره إلى دائرة الفن المفاهيمي، يقدم فيه الفكرة والمعنى على الشكل الظاهر. وبذلك أتاح دمج هذا الأسلوب الانفتاح على مجالات وفضاءات أوسع كفيلة بطرح رهانات ودلالات تشكيلية عميقة، للانخراط في مدار لغة تشكيلية مستيقظة المعاني والمضامين المضمرة فكراً وشكلاً تهدف للتواصل مع المتلقي أو الآخر.

وتخلص إلى القول إن من الثابت أنّ ما وفّره العصر الحالي من نظريات وتكنولوجيات مستحدثة، قد فتح مجالات متعدّدة للفنان المعاصر مكّنته من مقاربات جديدة ومتنوّعة. فتوظيف الأغراض والأجساد كخامة، واستغلال الفضاء في التّنصيبات في أشكال سينوغرافية جديدة، وتصور العروض الأدائية والفرجويّة بالاعتماد على التّكنولوجيات الحديثة، والسّعي إلى تشريك الجمهور كعناصر فاعلة في هذه العروض، مثّلت إضافة في تاريخ الفنون عامة. فهي التي نبعت من حاجة ماسة إلى الفنان ومن تفاعله مع وضعيته ضمن الإطار الاجتماعي والاقتصادي والحضاري الذي نشأ فيه.