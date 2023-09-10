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ثقافة

حلي تراثية في مهرجان صيفي

حلي تراثية في مهرجان صيفي
11 سبتمبر 2023 01:30

الكويت (د ب أ )

مجموعة استثنائية من «الحلي الأثرية والتراثية» قدمها لعشاق التراث، معرض للحلي التقليدية، تضمنته فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان «صيفي ثقافي»، الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. وقال محمد بن رضا، مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس، إن «الحُلي» لها أهمية كبيرة في التاريخ الكويتي والعربي والإنساني، حيث ارتبطت بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور، مشيراً إلى أنه عُثر بالكويت على حُلي تعود إلى العصور الحجرية والبرونزية والهيللنستية، مطعمة بعدد كبير من المعادن والأحجار الملونة في صناعتها، ما أعطى القطع رونقاً وجمالاً وقيمة.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
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