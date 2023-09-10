611 متنافساً في مسابقتي تأليف النص المسرحي 2023

محمد عبد السميع (الشارقة)

أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله أن أعضاء لجنتي تحكيم مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجه للكبار وتأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (من 6 إلى 18)، قد باشروا أعمال التقييم والتحكيم لنصوص المسابقتين.

وأضاف عبد الله أن المسابقتين في النسخة 16، التي تمت في هذا العام 2023، سجلتا رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركات، حيث بلغت 611 مشاركة توزعت على النحو التالي، 256 نصاً موجهاً للأطفال من 6 إلى 18 سنة، و297 نصاً موجهاً للكبار، فيما تم استبعاد 58 نصاً لعدم مطابقتها لشروط المشاركة، وكان باب التقديم قد أغلق يوم 31 أغسطس الماضي.

وقال إسماعيل عبد الله: إن هذا الرقم 611 لم يأت مصادفة، بل نتيجة رسوخ أهمية ومكانة هذه المسابقة التي عملت الهيئة على توفير أعلى شروط العدالة والشفافية في تحقيق نتائجها، وقدمت على مدار 15 دورة سابقة المنصة التي برزت منها أسماء مؤلفين جدد، صارت أسماؤهم علامات في المشهد المسرحي العربي. هذه المسابقة التي تنطلق من مؤسسة رئيسها الأعلى كاتب مسرحي هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أكدت من خلال الفائزين فيها على مدار الدورات السابقة أن النص المسرحي العربي لا يعاني من شُحٍ أو ضعفٍ، ولفتت الانتباه إلى الحاجة الملحة لترويج وتسويق النص المسرحي.

وأكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أن كوكبة من المبدعين يتولون في كل عام عملية التحكيم التي تتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة وواضحة من حيث مراعاة تقنيات الكتابة وكذلك مضامينها.

الاحتفاء بالطفولة

يذكر أن الهيئة العربية للمسرح وضعت ناظمين للمسابقتين، وقد خصصت مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال للعام 2023 لنصوص (تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم الأسري والأصدقاء، نصوص تتفاعل مع حياة الطفل وتنمية إدراكه لأهمية امتلاكه شخصية مستقلة، شخصية تعرف معاني وأهمية الأسرة وأهمية الأصدقاء، شخصية تبتعد عن الأنا المؤدية إلى الأنانية).

أما مسابقة تأليف النص الموجه للكبار في العام 2023، فقد جاءت تحت ناظم (نصوص الأرض - فالأرض ليست تراباً فقط، الأرض مبتدأ وخبر، والحيرة الوجودية للإنسان ليست بعيدة عن الأرض وتجلياتها، وقد آن الأوان لكي نراها في الأدب المسرحي برؤى تستشرف المستقبل)، كما تقرأ الراهن وتستقي من الماضي كل الإشارات والتحولات. وعليه، وضعت هذه الثيمة الناظمة للنسخة السادسة عشرة من مسابقة تأليف النص الموجه للكبار التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته في استراتيجياتها. وخصت هذه النسخة بناظم درامي هو نصوص الأرض.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة العربية للمسرح النتائج التي ستتوصل إليها لجنتا التحكيم منتصف نوفمبر 2023، حيث ينال الفائز بالمرتبة الأولى جائزة مالية خمسة آلاف دولار أميركي. أما الفائز بالمرتبة الثانية، فتبلغ جائزته المالية أربعة آلاف دولار. فيما تبلغ الجائزة الثالثة ثلاثة آلاف دولار. كما يحصل الفائزون على الأيقونة الخاصة بالهيئة العربية للمسرح، إضافة إلى نشر الهيئة للنصوص الفائزة ضمن منشوراتها.