الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«تطوير المفهوم الإبداعي» في منارة السعديات اليوم

«تطوير المفهوم الإبداعي» في منارة السعديات اليوم
10 سبتمبر 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
64 موقعاً تروي تاريخ أبوظبي الحديث
مثقفون يشيدون بقرار صون 64 موقعاً تراثياً بأبوظبي: تثمين للذاكرة الحضرية وترسيخ للهوية البصرية

التعلم والإبداع والابتكار.. ثلاثة أهداف تتمحور حولها ورشة عمل فنية تنظمها منارة السعديات، الوجهة الفنية والثقافية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مساء اليوم. وتستهدف الورشة التي تأتي بالتعاون مع «يونتي» للإعلام، هواة ومحبي ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة وإنشاء المحتوى، وتتيح لهم الانفتاح على أحدث الاتجاهات في المجالات الثلاثة، وسبل تقديم منتج غني جذاب يلبي احتياجات الجمهور المستهدف. وتقدم الورشة دروساً عملية لتطوير المفهوم الإبداعي لدى المشاركين، وتشرح سبل إنتاج العمل بداية من الفكرة وانتهاء بالشكل النهائي وما بينهما من مراحل فنية تشمل الإعداد والتصميم والتنفيذ.

منارة السعديات
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
عربي ودولي
بايدن يلتقى رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20
اليوم 19:49
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
الرياضي
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©