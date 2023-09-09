«تطوير المفهوم الإبداعي» في منارة السعديات اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

التعلم والإبداع والابتكار.. ثلاثة أهداف تتمحور حولها ورشة عمل فنية تنظمها منارة السعديات، الوجهة الفنية والثقافية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مساء اليوم. وتستهدف الورشة التي تأتي بالتعاون مع «يونتي» للإعلام، هواة ومحبي ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة وإنشاء المحتوى، وتتيح لهم الانفتاح على أحدث الاتجاهات في المجالات الثلاثة، وسبل تقديم منتج غني جذاب يلبي احتياجات الجمهور المستهدف. وتقدم الورشة دروساً عملية لتطوير المفهوم الإبداعي لدى المشاركين، وتشرح سبل إنتاج العمل بداية من الفكرة وانتهاء بالشكل النهائي وما بينهما من مراحل فنية تشمل الإعداد والتصميم والتنفيذ.