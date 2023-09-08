سعيد سلاوي: بلاغة اللوحة وجمالية التجريد

محمد نجيم (الرباط)

تقوم الأعمال الفنية التي يبدعها التشكيلي المغربي سعيد سلاوي على أسس تعبيرية تنهل من قوة التجريد وبلاغته الثرية بمقومات جمالية وسرد بصري يُساير الحداثة في الفن وخاصة المدرسة التجريدية التي أسسها في المغرب أعمدة هذا التوجه أمثال الجيلالي الغرباوي (1930-1971) وأحمد الشرقاوي (1934-1967).

وتقوم مفردات لوحات الفنان سعيد سلاوي على قوة اللون وجاذبية الإشارات والعلامات، وفق رؤية جمالية للألوان الساطعة والدوائر والأشكال الهندسية والخطوط التي يوظفها لإبداع لوحاته وعوالمه التجريدية المشكلة من التبقيع اللوني الصارخ، ومنح قوة دلالية للفراغات والبياضات في مساحة اللوحة مع الإفراط أحياناً في استعمال اللون الأزرق وغيره من الألوان الفاتحة، ما يعطي أعماله قيمة تعبيرية ومسحة جمالية تعج بالمرح.



سفر عميق

ويرى الناقد الجمالي، إبراهيم كراوي، أن مجمل لوحات الفنان سعيد سلاوي هي «سفر عميق بين تشققات وقلق في الحضارة، إذا استعرنا عنوان مؤلف سيغموند فرويد. وهو قلق يكسر رتابة اللون الساخن وأسلوب الشكل الكلاسيكي، وفي الآن نفسه يضع أيضاً حدوداً للتجريد في إطار البحث عن موضوع قيمة ورسالة اللوحة». وهو موضوع يتوزع بين الحضور والغياب، كما جسدهما جاك دريدا في كتابه «الاختلاف». وفي ظل هذه القساوة التي يكشف عنها اللون الأحمر والبني ورمزية الأصفر، قد تجد الذات نفسها وهي تعيش ألم غياب معنى للوجود.

إن بلاغة اللون تختلف بالتأكيد عن بلاغة الخطاب السينمائي كما يظهر من حركات الكاميرا، مثلما تختلف كذلك عن بلاغة النص الشعري التي تجسد محاكاة من الداخل، وتختلف أخيراً عن بلاغة لغة الصورة الفوتوغرافية التي تحاول البحث عن معنى مضاعف لحياة الصورة، وإنتاج سيرورة دلالية خاصة، فهي، بحسب إبراهيم كراوي، بلاغة تتجسد من خلال جدلية الشكل واللون، ومن خلال نظام العلامات المولد لأثر المعنى. وتأسيساً على ذلك، تنبني البلاغة التشكيلية على نسق اشتغال العلامة/ اللون، وعلاقتها التركيبية بالألوان الأخرى، التي تنتج عن قانون التحويل.



هيمنة الأزرق

إن موضوع اللوحة، يقول الناقد إبراهيم كراوي، يختفي هنا لصالح الأثر الذي تنسجه الذات في مواجهة الفضاء إذ تسعى الكائنات الإنسانية إلى التشبث بحوافه، وبالتالي التعلق بالحياة. فحافة اللوحة علامة تتشكل من خلال بلاغة الأسود، وهي تقاوم حدود الوجود التي تضيق بالتلفظ. فنحن داخل مشاهد تشكيلية تشتغل على تفكيك علامات الألوان. وهي ألوان أوحت بها الذات وهواجسها الداخلية، ومشاعرها التي تسيل داخل اللوحة. إن الأزرق يتمثل في اللوحة باعتباره العلامة المهيمنة، إذا أردنا أن نستعير مفهوم «ياكوبسون» عن الوظيفة المهيمنة بصورة معدلة. إنه يرتبط فيزيائياً بباقي العلامات التي تشكل نسق علامات ألوان تتقاطع فيها ألوان الضوء بألوان باردة. وكأن الفنان أراد أن يضع حدوداً للبصري من خلال رمزية الأزرق المرتبطة بالماء، الذي يتشاكل مع فعل الحياة ليشكل عالم تخييل اللوحة ويمنحها معنى الحياة.