«بيرث».. أيقونة الاستدامة والثقافة

فاطمة عطفة (أستراليا)

تمتاز المدن في قارة أستراليا بالمساحات الشاسعة، وأي مشوار بسيط قد يحتاج للتنقل بسيارة لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وذلك ضمن غابات ومزارع خضراء طبيعية توحي بالاهتمام بالبيئة ورسوخ ثقافة الاستدامة. وهذا ما لاحظته خلال زيارتي إلى منطقة «وادي سوان» الذي يقع عند التقاء نهري سوان وهيلينا، ومنتجع والي إنغا، في سلسلة جبال دارلينج، وتبلغ مساحته 105 كيلومترات مربعة، حيث يحفل وادي سوان بسهول ومزارع كبيرة تنتج كافة أنواع الخضراوات والفاكهة وخاصة كروم العنب. كما تتميز هذه المنطقة أيضاً في صناعة الطوب التي بدأت في 1886، ولا تزال مستمرة، وضمنها منطقة وادي البجع التي تعتبر أيضاً محمية، كما أنها من المناطق السياحية في أستراليا الغربية، وهي تقع على بعد 16 كم عن منطقة الأعمال المركزية في مدينة «بيرث» غرب أستراليا.



الطراز الفيكتوري

ويتصدر المشهد في جيلفورد بالمنطقة بناء البريد الأثري الأول الذي يقع في وسط المدينة، حيث كان يوفر الخدمات البريدية والبرقية منذ سنة 1834، وهو مبنى مكون من طابقين ويقع في أعلى البناء برج ساعة، وهو أهم وأبرز معلم من الطراز الإيطالي الفيكتوري في مدينة جيلفورد. وهذا المبنى التاريخي تحول إلى معرض ومركز لتصميم الحدائق وفيه مقهى جميل يقع في بهو المبنى يضم العديد من المنحوتات الفنية التي تنسب إلى مشاهير الفنانين، كما يضم أيضاً العديد من القطع التراثية القديمة التي احتفظ بها لأهمية قدم صناعتها. ويعد هذا الغاليري مكاناً للاستلهام وفيه نباتات نادرة، إضافة إلى التحف الفنية مثل الجرار الفخارية والمنحوتات الحجرية والقطع الخشبية.

ولأن المكان غني بالمباني المعمارية التراثية، إضافة إلى وجود العديد من مراكز الفنون والثقافة، فقد تابعت «الاتحاد» جولتها داخل مركز الفنون واطلعت على بعض أدوات الزخرفة الفخارية والصناعات الجلدية والإكسسوارات المصممة في ورش عمل من قبل المبدعين المحليين، مما يشير لثراء وتنوع ثقافة فناني المنطقة.



عبق التاريخ

وفي جيلفورد وقرب بناء البريد أيضاً تكثر الأماكن المفعمة بعبق التاريخ، حيث يوجد فندق «بلفيدير» التراثي وقد تم بناؤه لأول مرة في القرن التاسع عشر، وهو يقع مقابل محطة القطار القديمة، وبجانب مركز البريد، وقد أجري عليه ترميم جديد، حيث تم تغيير واجهته وإبراز حجارته وهي من الطوب الأصلي، إضافة إلى الجانب الفني المميز في التجديدات الخشبية والنحاسية مع الديكور المناسب للتجديد، بما يكشف عن جمالية الحجارة القرميدية لهذا المبنى التاريخي.