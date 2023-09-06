قصائد محلّقة بفضاءات الحنين في «بيت الشعر»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، حضرها جمهور حاشد، وشارك فيها الشعراء: يوسف الحمود، ودانة أبو محمود، وسعيد المنصوري، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر.

وقدم الأمسية الشاعر رجب السيد الذي تحدث عن تجربة بيت الشعر في تحقيق إنجازات ملموسة في المشهد الثقافي كونه إحدى الوسائل في الاختيارات الناجحة للأسماء الشعرية المجنّحة، فقد أصبح البيت منجماً خلاقاً لاستقطاب نماذج عالية من المبدعين، فأمسياته تؤكد أن الشعر لا يمكن أن يموت في ظل حفاوة جمهور الشعر الذين يتناموْن بغزارة في كل أمسية، فضلاً عن الحضور الكثيف لنقاد الشعر والأدب والعديد من المثقفين والأساتذة الأكاديميين، في ظل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي كرست مبادراته الثقافية لاستصفاء التجارب الشعرية والاحتفاء بنماذجها المتفردة في الحياة الإبداعية.

وقدم الشعراء خلال الأمسية قصائد محلقة في الحب والعتاب والحنين بإيقاعات متدفقة، ومشاهد متجسدة تلتقط بعفوية مشاعر الفقد والحنين وفلسفة الحياة وتذكر الماضي وتكريس الحاضر بصور لافتة، فالتحمت كلماتهم بذائقة الجمهور. وقد استحضر الشعراء قدراتهم الإبداعية في تغذية وجدان المتلقي بتنوع ثقافاتهم واتساع مستويات اللغة الشعرية لديهم.

وافتتح الأمسية الشاعر يوسف الحمود الذي قرأ قصيدة «أوكسجين الشعر» التي تعبر عن معاناته في عالمه الشعري وهو يغترف من منبعه الصافي كلمات تنتزع من داخله شعوره الذي يرسمه على وهج القصيدة ببهاء.

ثم ألقى نصاً آخر بعنوان «عن سفور القصيدة» يسفر فيه عن أحلامه بطريقة دلالية، فهو يحيك صورة فلسفية لما يتبدى في القلب من رؤى، وللأحلام التي تزهر معه في صباح الأمنيات:

الحييّاتُ من بنات خيالي

الغنيّاتُ عن حُلىً ولآلي

هُنَّ أودعنني سكينة روحي

وبهنَّ استنار ليل ابتهالي

صديَ القلب والمشارب شتى

قال: لا تلتمس دوام الحال

وافتتحت الشاعرة دانة أبومحمود قراءاتها بأبياتٍ تجلت فيها محبتها للوطن، ومناجاتها له بحرفٍ يقطر عطر شوق ووفاء، وبإلقاء جسّد هذا الحب، فقرأت قصيدة حملت عنوان «تقاسيم على كمنجةِ الفقدان» توظف فيها لغتها بطريقة دقيقة في وصف مشاعر الحزن بتلقائية، وتمثيل قوي لمعاناتها الذاتية وهي تكاشف النفس بالأسى والأسف، فتقول:

هل ينفعُ الوصفُ حُزناً ليس يتّصفُ؟!

يا غصّةَ «الياءِ» خانتْ عهدَها «الألفُ»

مالي وللحَرْفِ.. ما قوَّمْتُ منطقَهُ

إلّا تساءلَ سرّاً.. كيف ينحرفُ؟

صمتٌ تعوذُ به الآلامُ أجمعُها

من أن تُكاشِفَ بي ما ليس ينكشفُ

واختتم الأمسية الشاعر سعيد المنصوري بقصيدة حملت عنوان «في مدح القائد» وعطر بها أجواء المشهد الشعري، حيث ذكر فيها بعذوبة وجمال شمائل صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ووصفه بأسلوب بليغ تعبيراً عن المحبة لسموّه، الذي يدين له الشعراء بالفضل.

ثم قرأ من قصيدة «فَاتَ الأَوَان» التي تبرز تركيزه على كشف مساره المتغير وهو يخاطب أنثى بحقيقة مرة، تمثل له الواقع بكل اعترافاته الذاتية التي لا مواربة فيها:

فَاتَ الأَوَانُ فَلَوْ سَمَحْتِ تَقَبَّلِي

طَعْمَ الصَّرَاحَةِ مَرَّةً... فَاتَ الأَوَانْ

عَيْنَاكِ غَائِمَتَانِ يَهْطِلُ مِنْهُمَا

مَطَرٌ يُبَشِّرُ بِالسَّلامِ وَبِالأَمَانْ

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.