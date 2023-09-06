64 موقعاً تروي تاريخ أبوظبي الحديث

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قائمة من 64 موقعاً تراثياً ليس مسموحاً بهدمها، وتتطلب حماية فورية وغير مشروطة، تماشياً مع قانون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي الصادر عام 2016، والذي يعطي التراث الثقافي الحديث القدر ذاته من الأهمية المعطاة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية.

«الاتحاد» تسلط الضوء على هذه المواقع التي أعلنت عنها الدائرة كمجموعة أولى، لإبراز أهميتها في إثراء الثقافة الجمعية وتعريف الجمهور بها أكثر، خاصة الأجيال الجديدة التي لم تشهد فترة تشييدها.

01

المجمع الثقافي

يُعد المجمع الثقافي، الذي افتتح عام 1982، واحة ثقافية مزهرة بالآداب والفنون، وأنشئ المبنى الذي صممه المهندس العراقي هشام نشكوري الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة التصميم الدولية عام 1976، بهدف تعزيز الوعي الثقافي، والاحتفاء بالثقافة المحلية، وإبراز التبادل الثقافي بين الإمارات ودول العالم على الصعيد الدولي.

02

محطة باصات وتاكسي أبوظبي

يحمل مبنى محطة حافلات أبوظبي، الذي أنشئ عام 1989، معاني تاريخية ورمزية مهمة باعتباره إنجازاً متميزاً، حيث يربط المدينة ببقية الإمارة وإمارات الدولة، والمنطقة.

03

قصر المنهل

يعد قصر المنهل أول قصر رئاسي حديث يقيم فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث بدأ إنشاؤه في عام 1966 وشيد عام 1968. وشهد القصر رفع علم الدولة بعد انضمام الإمارات إلى الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1971. وهو المكان الذي التقى فيه جميع حكام الإمارات السبع عندما انضمت رأس الخيمة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1972، وشهد العديد من الأحداث المهمة التي مهدت الطريق لقيام الاتحاد وتصميم وتطوير أبوظبي.

04

مسجد زايد الثاني

يعد مسجد زايد الثاني الذي أنشئ 1968، بمثابة أول مسجد كبير في أبوظبي نظراً لحجمه الذي يتسع لـ10000 مصلٍّ، كما أنه يقع في قلب منطقة الأعمال المركزية القديمة على الجانب الآخر من قصر الحصن، وقصر المنهل والمجمع الثقافي.

05

المسرح الوطني

أنشئ المسرح الوطني عام 1985، وصممه المهندس رفعت الجادرجي، أحد أشهر الأسماء العراقية ضمن حركة العمارة الحديثة في المنطقة. ويرتبط المبنى بتعزيز وإثراء المشهد الثقافي والفني في أبوظبي.

06

مستشفى (الجزيرة سابقاً)

أنشئ مستشفى الشيخ خليفة (الجزيرة سابقاً) في أواخر السبعينيات، ويروي مبناه قصة تطور الرعاية الصحية في أبوظبي في أواخر الستينيات، ويعتبر إنجازاً تاريخياً في مجال الرعاية الصحية، كما يعد أحد الأمثلة الباقية على المباني العامة خلال السبعينيات.

07

مدينة زايد الرياضية

أنشئت مدينة الشيخ زايد الرياضية عام 1979، وهي إنجاز متميز في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد أول تطوير مخطط رئيسي واسع النطاق في مدينة أبوظبي، حيث تجسد دعم الدولة للرياضة، واهتمامها برفع جودة الحياة وتنمية المواهب الرياضية المحلية.

08

المعهد الإسلامي (جامعة الإمارات العربية المتحدة)

أنشئت الجامعة في مدينة العين عام 1976، وتعد أول وأكبر مبنى أكاديمي في الدولة، كما أنها تعبر عن تراث العين المعماري، وتعتبر علامة فارقة في تعزيز التقدم الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

09

متنزه وخزان نقا بن عتيج

شيد المتنزه عام 1965، ويعد من أهم البنى التحتية المتميزة للعاصمة، حيث يقع على أعلى نقطة في تضاريس أبوظبي، وكان الوجهة التي توفر فترة راحة لسكان الإمارة قبل سبعينيات القرن الماضي خلال فصول الصيف القاسية.

10

فندق ومنتجع راديسون بلو العين (هيلتون العين)

فندق راديسون بلو العين (هيلتون) أنشئ عام 1971، ويعد أول فندق خمس نجوم في الإمارة، وكان أحد المباني الخرسانية القليلة جداً في المدينة وأطول مبنى في العين، واستضاف العديد من كبار الشخصيات، مثل الملكة إليزابيث الثانية، ومحمد علي بطل الملاكمة الأسطوري.

11

مصلى عيد الجاهلي

أنشئ مصلى عيد منطقة الجاهلي في منتصف السبعينيات ويعد من أقدم المصليات المتبقية، حيث يحتفي بالروح المعمارية السائدة للمرافق الإسلامية القديمة في مدينة العين، ويروي تطور العناصر الزخرفية واختيار المواد التي كانت شائعة الاستخدام خلال السبعينيات.

12

حديقة الخالدية

تقع حديقة الخالدية في جزيرة أبوظبي وأنشئت عام 1974، وتعد أقدم حديقة عامة في مدينة أبوظبي الحديثة، وقد أصبح تصميمها نموذجاً للحدائق اللاحقة في جميع أنحاء الإمارة.

13

سوق العين المركزي القديم

يقع في منطقة العين المركزية، وأنشئ في أوائل السبعينيات، حيث يحافظ على الذكريات الجماعية لمجتمع العين، كأحد المعالم الرئيسية للمدينة والمكونات الحضرية الأصيلة.

14

برج غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

أنشئ برج غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 1980، ويعد أحد المعالم الحضرية الرئيسية التي تشكل أفق كورنيش العاصمة، ويمثل شهادة تاريخية على التطور المعماري والعمراني للمدينة، ويعد رمزاً للتطور الاقتصادي للإمارة.

15

البطين مول

في عام 1985 أنشئ البطين مول ويؤدي دوراً مجتمعياً عاماً في الوقت الحالي في خدمة مجتمع البطين كمرفق تجاري يوفر الاحتياجات اليومية ومحال البقالة.

16

فندق إنتركونتيننتال أبوظبي

افتتحه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1981 لاستضافة المؤتمر الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 11 نوفمبر 1981.

17

فندق راديسون بلو أبوظبي (هيلتون أبوظبي)

أنشئ راديسون بلو أبوظبي (هيلتون) عام 1973 كأول فندق من فئة الخمس نجوم في الإمارة، ويمثل بداية ازدهار الفنادق في المدينة الذي استمر حتى اليوم. ويعتبر الفندق إحدى إيقونات الذاكرة الحضرية لأبوظبي إلى جانب دوره أيضاً في تعزيز عالمية المدينة.

18

سوق هيلي الشعبي (السوق القديم)

يقع سوق هيلي الشعبي في الرميلة بالعين وأنشئ في أوائل السبعينيات، ويعد أحد المكونات الأصلية لمنطقة هيلي، حيث يجسد أحد أقدم نماذج السوق في تلك الفترة.

19

مدرسة زايد الأول الثانوية (عود الحصا - المعترض)

أنشئت هذه المدرسة في منتصف السبعينيات، وتعتبر أحد أنماط المدارس المبكرة المتبقية في مدينة العين، حيث كان للمدرسة دور رئيس في إثراء الوعي التربوي والثقافي للأجيال الأكبر سناً في المدينة.

20

المقر الرئيسي القديم لشركة «أدنوك»

تم إنشاء المقر السابق لـ«أدنوك» في منتصف السبعينيات، ويروي تاريخ تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عام 1971 كواحدة من أبرز الشركات في الإمارة.

21

منطقة المقطع المحمية

تروي منطقة المقطع المحمية تسلسل تطور أبوظبي، بسبب ما فيها من المباني والهياكل المهمة، التي تمثل فترات مختلفة بما في ذلك فترات ما قبل النفط وما بعده مثل: برج المقطع، قلعة المقطع، جسر المقطع وغيرها، وتعد المنطقة بمثابة البوابة الأصلية للجزيرة، ونقطة الاتصال البرية مع البر الرئيسي ومع الإمارات الأخرى.

22

مبنى مديرية ترخيص المركبات والسائقين القديم

أنشئت إدارة ترخيص الآليات والسائقين القديمة في عام 1979، وتم افتتاحها لتكون مرفقاً حكومياً حديثاً لشؤون ترخيص المركبات والسائقين في أبوظبي. وقد لعبت دوراً رئيسياً كمنشأة عامة تنظم منح رخص القيادة لأفراد المجتمع بالإضافة إلى تنظيم تراخيص المركبات.

23

مبنى السوق المركزي بمدينة زايد (بدع زايد)

في أواخر الثمانينيات أنشئ مبنى السوق المركزي - بدع زايد، ويعد أحد المعالم الرئيسية في مدينة زايد (الظفرة)، حيث لعب دوراً رئيسياً باعتباره السوق البلدي الرئيسي لخدمات البقالة الرئيسية.

24

مبنى صندوق النقد العربي

تأسس صندوق النقد العربي عام 1982 وارتبط بمرسوم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء صندوق أبوظبي العربي للتنمية منتصف السبعينيات، كما أنه مساهم رئيس في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

25

المقر الرئيسي لشركة «اتصالات» - أبوظبي

أنشئ لمقر الرئيسي لاتصالات في أبوظبي عام 1989، وأصبح نموذجاً لتصميمات اتصالات اللاحقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد شهادة على تطوير أول مزود خدمة اتصالات في أبوظبي، وهو إيقونة أساسية في منطقة الأعمال المركزية.

26

المجلس الوطني الاتحادي

تم بناء مقر المجلس الوطني الاتحادي في منتصف الثمانينيات، ويرتبط بإحدى الركائز الأساسية لدستور الإمارات العربية المتحدة المستمدة من مبادئ الشورى، وهي الشكل المشترك للحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يوضح الخصائص المعمارية الرئيسية للمرافق العامة في الثمانينيات من خلال التأكيد على الطابع الإقليمي والإسلامي للمدينة، ويشهد على التطور العمراني لكورنيش أبوظبي.

27

مبنى سعيد محمد الكليلي (مبنى الإبراهيمي)

تم بناء مبنى سعيد محمد الكليلي في أوائل الثمانينيات، وهو مبنى متميز متعدد الاستخدامات في شارع زايد الأول، وهو أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، ويعتبر مَعلماً حضرياً نظراً لقيمته الجمالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

28

مبنى ورثة سالم خادم القبيسي

أنشئ عام 1989، وهو أحد النماذج الأولى للمباني التجارية، والأمثلة القليلة المتبقية للمباني التجارية غير عالية الارتفاع التي شكلت السمات المبكرة للشكل الحضري لإمارة أبوظبي.

29

برج الشيخ محمد بن زايد (البرج الأزرق - بنك الاتحاد الوطني)

أنشئ عام 1976، وهو أول مبنى حائط ستارة في أبوظبي (تم الانتهاء منه في عام 1977)، ويعد مبنى حداثياً نموذجياً لاستخدام التقنيات والمواد الحديثة فيه، كما أنه معلم بارز في منظر المدينة، حيث يجسد الخصائص المميزة السائدة للمباني التجارية في منتصف السبعينيات.

30

مركز «حامد سنتر»

تم إنشاؤه عام 1985، ويوضح التطور التاريخي لمراكز التسوق كأحد أقدم الأمثلة الحديثة عليها في جزيرة أبوظبي، كما يعد تحفة معمارية تشكل مكوناً رئيساً في منطقة الأعمال المركزية في أبوظبي.

31

مركز «حمدان سنتر»

يقع في شارع حمدان، وأنشئ عام 1977، حيث يوضح السمات المبكرة للتطور الحضري لأبوظبي، كأحد أقدم المباني الشاهقة متعددة الاستخدامات في الجزيرة، كما أنه عنصر مهم في سرد ​​تطور مراكز التسوق الحديثة.

32

مبنى عبيد المزروعي

أنشئ عام 1978، ويوضح التميز المعماري في تصميم الواجهة، والتأثيرات الإقليمية والدولية من خلال اعتماد النوافذ ذات الكوة لاعتبارات جمالية وبيئية.

33

مبنى بطي العتيبة

تم إنشاؤه عام 1982، وهو معلم بارز في شارع زايد الأول، ويعتبر حالة نموذجية لتطبيق الحداثة في أبوظبي، كما يضم أول نادي فنون قتالية بالمدينة (نادي الخلود) منذ عام 1983.

34

مبنى حارب

تم إنشاؤه عام 1976، ويعد أحد الأمثلة القليلة الباقية من معمار فترة السبعينيات التي تُظهر تطلعات أبوظبي المبكرة للحداثة، من خلال طابعه المعماري الفريد والاستخدام الملحوظ للتكنولوجيا الحديثة.

35

فندق شيراتون أبوظبي

أنشئ عام 1979، ويعد أحد الفنادق الثلاثة الرئيسة في أبوظبي في أواخر السبعينيات، وهو معلم فريد ومعروف على الكورنيش، ويمثل شهادة حية على التطور العمراني والتوسع الحضري في الجزيرة.

36

فندق لوميريديان

تم إنشاؤه عام 1979، وهو من أوائل الفنادق الفخمة، حيث يقع في نهاية الشريان الطويل لشارع زايد الأول، ويعتبر معلماً معمارياً واجتماعياً مفعماً بذكريات حي الزاهية (منطقة النادي السياحي سابقاً) الذي كان يحيط به.

37

حديقة الغاف

أنشئت في أوائل السبعينيات، وتعتبر شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت من الأنواع المحمية، وترتبط الحديقة بهذا الرمز البيئي الخاص، كما أنها واحدة من المناطق الخضراء في جزيرة أبوظبي التي تخلق بيئة طبيعية تعزز التنوع الحيوي.

38

حديقة المطار القديم

تم إنشاء حديقة طريق المطار القديم عام 1976، وشيدت في الأصل لغرض تجميل المدخل الكبير لمطار البطين وبوابة مدينة زايد الرياضية، وهي تساهم في توفير أماكن ترفيه وزيادة المساحات الخضراء.

39

نادى ضباط القوات المسلحة

تم تشييده عام 1993، وهو معلم يقع عند مدخل جزيرة أبوظبي، ويظهر التميز المعماري، والتكنولوجي والتقدم الهيكلي في الثمانينيات، من خلال تنفيذ أكبر هيكل رقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يستلهم من رمزية الصقر، الرمز المحلي للدولة.

40

مبنى العميرة (أديداس)

شيد في عام 1981، ويعد مثالاً واضحاً على العمارة الحديثة الجيدة من حيث التنظيم والوظيفية، وقد صممه فاروق الجوهري، المهندس المعماري المصري غزير الإنتاج الذي قام بتصميم العديد من الكنوز المعمارية والفنية الرئيسية في أبوظبي.

41

خزان مياه الحبارى (جزيرة صير بني ياس)

يقع خزان مياه الحبارى في جزيرة صير بني ياس ويعود تاريخه إلى منتصف السبعينيات، ويعد إحدى قطع البنية التحتية الحيوية التي شيدتها الإدارة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عام 1994، لخدمة احتياجات الري في جزيرة صير بني ياس.

42

حوض السباحة القديم ببدع زايد

شيد في أواخر الستينيات، بهدف تعزيز أسلوب حياة المجتمعات الريفية في إمارة أبوظبي، وتوفير المرافق المجتمعية فيها، كما يعتبر أحد الأمثلة المتبقية لهذا النوع من المرافق العامة في جميع أنحاء الإمارة.

43

استراحة ليوا

تقع في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وبنيت في أوائل السبعينيات، وتعد مثالاً للتصميم الحديث، حيث تلتقي المواد الحديثة من الخرسانة والزجاج إلى جانب التصميم التقليدي.

44

استراحة رماح

تقع في منطقة رماح بمدينة العين وقد بُنيت في منتصف السبعينيات، واقترنت بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رفع جودة حياة وتعزيز معيشة المجتمعات التي تم إنشاؤها على طول طريق العين مع وسائل الراحة الترفيهية الحديثة.

45

بناية سلمان خليفة المزروعي

شيدت في عام 1985، وتمثل الخصائص المميزة للمباني الاستثمارية متعددة الاستخدامات في أبوظبي، والنمط المعماري السائد في أوائل الثمانينيات، وفيها إظهار للتميز في التكوين والمزج بين التصميم الحديث والأسلوب الإسلامي.

46

بناية عتيبة

تم بناء عمارة عتيبة عام 1972، وتعد أحد المباني الباقية التي توضح السمات المميزة للمباني السكنية الأولى في أبوظبي، بمظهرها المنخفض، مع الحفاظ على ذكريات الحياة المجتمعية النابضة بالحياة والتفاعلات الاجتماعية والتجارة وروح السوق المركزي السابق المجاور.

47

مبنى مسيعد خالد المنصوري

تم إنشاؤه في عام 1984، ويُعد مثالاً للأنماط المعمارية التي كانت مفضلة في الأيام الأولى لبناء الدولة والتخطيط في أبوظبي.

48

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

شيد في عام 1978، وهو رمز سيادي وطني يروي قصة الازدهار المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تصميم المبنى ليكون ركيزة اقتصادية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والكفاءة والمرونة في النظام المالي، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف الفعال الذي يدعم النمو الاقتصادي لصالح الإمارات وشعبها.

49

سوق الخضراوات والفواكه والأسماك (شبرات العين)

يقع في منطقة النواصر في العين، وأنشئ في منتصف الستينيات، وهو شاهد تاريخي على تطور مدينة العين منذ أواخر الستينيات، حيث يذكرنا بتصميم وعمليات سوق ما قبل النفط الذي كان قائماً هناك. وقام السوق بدور مهم كسوق رئيسي في مدينة العين لتوفير الاحتياجات اليومية.

50

مبنى المسافرين القديم

أنشئ مبنى المسافرين لنقل الأمتعة (محطة حافلات الزاهية) في عام 1985، وتكتسي المحطة أهمية خاصة باعتبارها إنجازاً متميزاً في تعزيز ربط العاصمة أبوظبي ببقية مناطق الإمارة، باعتبارها أقدم محطات الحافلات.

51

مبنى بلدية مدينة أبوظبي

تم بناء مبنى بلدية أبوظبي عام 1979، وجمع المبنى حداثة المعمار الأوروبي مع تفاصيل مستوحاة من عراقة معمار المنطقة، مما جعله متميزاً وفريداً من نوعه.

52

دائرة التنمية الاقتصادية

أنشئت عام 1985، وهي مكون رئيسي ضمن مباني الدوائر الحكومية في منطقة الدانة، وتجسد الخصائص المعمارية المميزة والحداثة التي اتبعتها المباني الحكومية في تلك الفترة.

53

دائرة المالية

يعود تاريخ مبنى دائرة المالية إلى أواخر السبعينيات، ويجسد الخصائص الرئيسية للعمارة الحديثة، ويعتمد المواد الجديدة للخرسانة المسلحة والتقنيات الإنشائية.

54

شركة أبوظبي للإعلام

تم إنشاء مبنى شركة أبوظبي للإعلام في منتصف الثمانينيات، وارتبطت هذه المؤسسة برؤية الأب المؤسس وعمله لتأسيس واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. ويظهر المبنى الخصائص المعمارية الرئيسة للمرافق العامة المصممة في ذلك الوقت.

55

شركة نفط أبوظبي المحدودة (اليابان - أدوك)

تم إنشاء هذا المبنى في عام 1972 وهو معلم تاريخي يساهم في سرد ​​تاريخ إنتاج النفط في الإمارة، حيث يجسد المبنى جانباً من إنجازات القيادة الرشيدة في بناء شراكات دولية مع دول موثوقة وقوية اقتصادياً.

56

عيادة المنهل لطب الأسرة

تم بناء عيادة المنهل لطب الأسرة في أوائل السبعينيات، وتعد ضمن أقدم أنواع منشآت الرعاية الصحية في جزيرة أبوظبي، وواحدة من المرافق الرئيسة التي تهدف إلى توفير طب العيادات الخارجية العامة داخل مجمع حضري كبير.

57

محطة الدفاع المدني - الزعاب

أنشئت مطافئ الزعاب القديمة في أوائل السبعينيات، ويعد المبنى من بين 3 محطات إطفاء في أبوظبي أنشأتها البلدية لخدمة المناطق السكنية والصناعية في العاصمة عام 1972، حيث تظهر الخصائص السائدة للمباني العامة في السبعينيات، من خلال وظائفها وأشكالها المميزة.

58

بناية خليفة السويدي

أنشئت في عام 1977، ويعد المبنى أحد المباني المتبقية التي تجسد الخصائص الحداثية المميزة للسبعينيات، وكان هذا المبنى من بين أوائل المباني التي تم تسليمها.

59

بناية مؤسسة «الينكو»

شيد مبنى مؤسسة «الينكو» عام 1976، ويعد تصميماً معمارياً رائداً يعكس تطلعات شركة ‏Elenco Group.‏ وهو مبنى مكون من 14 طابقاً، وتمت إضافة 4 طوابق لاحقاً في عام 1978، كما يعتبر من أقدم المعالم الحضرية في منطقة الزاهية (النادي السياحي) ويظهر تطور الشكل الحضري لجزيرة أبوظبي.

60

مبنى بلدية منطقة الظفرة (المبنى الرئيسي القديم)

تم بناء مركز بلدية منطقة الظفرة في أوائل الثمانينيات، ويعد مَعلماً معمارياً رئيساً في مدينة زايد، حيث يوضح الخصائص المعمارية الرئيسية للمرافق العامة في الثمانينيات.

61

سوق مدينة زايد للخضار واللحوم والأسماك - أبوظبي

أنشئ هذا السوق عام 1985، ويمثل نموذجاً لمبنى عام مبتكر وحديث وفريد ​​من نوعه ويوضح الخصائص المعمارية لفترة الثمانينيات، كما يعزز حيوية الأجواء الحضرية والاجتماعية والاقتصادية لوسط المدينة.

62

مسجد أبو يعلى

يقع مسجد أبو يعلى في منطقة العين المركزية وقد أنشئ عام 1973، ويعد من أقدم المساجد في مدينة العين التي تجسد طراز المساجد في السبعينيات، ويعكس الخصائص المعمارية لهذه الفترة من حيث التصميم والعناصر والمواد.

63

سوق الذهب القديم في العين

بني سوق الذهب القديم في العين في منتصف السبعينيات، ويقع في منطقة العين المركزية، حيث يحافظ على الذكريات الجماعية لمجتمع المدينة كأحد المعالم الرئيسية والمكونات الحضرية الأصيلة التي يعود تاريخها إلى أواخر السبعينيات، كما لعب دوراً رئيسياً كواحد من أقدم الأسواق في وسط العين.

64

مصلى العيد في منطقة النيادات

بني مصلى عيد النيادات في منتصف السبعينيات، ويعد واحداً من أقدم المصليات المتبقية، حيث يقوم بدور اجتماعي ديني ويرتبط بالذكريات الجماعية للمجتمع المحلي في منطقة العين.