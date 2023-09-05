انطلاق النسخة الثانية من «مهرجان البدر» 18 سبتمبر

الفجيرة (وام)

تنطلق تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الدورة الثانية من مهرجان البدر، بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب خلال الفترة من 18 - 23 سبتمبر الحالي في مركز الفجيرة الإبداعي، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

ويحظى المهرجان بسمعة عربية ودولية كبيرة ومؤثرة، ويركز في أنشطته وفعالياته على استعراض مراحل السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والمفاهيم والقيم المتعلقة بها، ويهدف إلى إحياء الموروث الثقافي لمجتمعنا المحلي والعربي في الاحتفالات الدينية وترسيخها في نفوس الأجيال، كما يسلط الضوء على الفنون العربية والإسلامية، من خلال المعارض الفنية المصاحبة وورش العمل التفاعلية مع الجمهور.

وسيُكرم المهرجان الفائزين بمنحة البدر المالية التي يرعاها سمو ولي عهد الفجيرة ضمن مبادرة البدر، في حفل رئيسي ضمن أيام المهرجان، حيث تهدف المنحة عبر فروعها الثلاثة «السيرة النبوية، المديح النبوي، السيرة للأطفال واليافعين» إلى تشجيع مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر عن سيرة النبي محمد، أو دراسات حول جوانب من حياته ومناقبه عليه الصلاة والسلام.

ويستضيف المهرجان في نسخته هذا العام، أبرز الفنانين والخطاطين من حول العالم لعرض إبداعاتهم في معرض البدر، وتقديم ورش عمل الخط العربي وتذهيب اللوحات الخطيّة، وعدد من الشخصيات المؤثرة لتقديم ورش السرد القصصي للسيرة النبوية لطلبة المدارس.

وتُشارك في مهرجان البدر، فرق الإنشاد الديني والمديح النبوي من مختلف الدول العربية، وفرق فن المالد الإماراتية، لتقديم موشحات دينية تبرز الموروث الثقافي والاجتماعي لطرق الاحتفال الديني بهذه المناسبة العظيمة.

ويسلط مهرجان البدر الضوء على مواقف السيرة النبوية الشريفة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وتعزيز القيم الإسلامية والدروس التي تسهم في تأسيس أجيال واعية تحمل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وتهتدي بهديه وتؤثر إيجابياً في حياتهم اليومية ومبادئ تعاملاتهم في المجتمع.